Polizia arresta 33enne sorpreso da un passante a rubare in un’auto

FIRENZE – Arrestato dalla polizia magrebino sorpreso a rubare in un’auto. L’episodio è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10.30, in piazzale Jefferson: un uomo ha sorpreso il ladro mentre stava armeggiando in un fuoristrada parcheggiato, dopo averne rotto il finestrino. Il malvivente ha prima minacciato con un coltello il passante, poi si è dato alla […]

FIRENZE – Arrestato dalla polizia magrebino sorpreso a rubare in un’auto. L’episodio è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10.30, in piazzale Jefferson: un uomo ha sorpreso il ladro mentre stava armeggiando in un fuoristrada parcheggiato, dopo averne rotto il finestrino. Il malvivente ha prima minacciato con un coltello il passante, poi si è dato alla fuga arraffando tutto quello che era possibile arraffare. Il ladro non ha però fatto i conti con il testimone del furto, che per niente intimorito, con grande coraggio, lo ha seguito, senza mai mollarlo, fino all’arrivo di una volante della Polizia, allertata nel frattempo. Il 33enne magrebino, nonostante abbia tentato di darsi alla fuga insieme a due suoi complici, riusciti a scappare, è stato fermato e arrestato. Al momento dell’arresto aveva indosso le chiavi dell’auto trafugata, mentre mancherebbe all’appello il denaro che sarebbe stato presente nell’auto, come dichiarato dal proprietario. Non si esclude che i soldi siano finiti nelle tasche dei complici del 33enne arrestato e condotto nel carcere di Sollicciano.