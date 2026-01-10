Polizia, continua il controllo del territorio a Firenze e in provincia: 4 arresti, oltre 500 persone identificate

FIRENZE – Prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti dal Questore di Firenze per la prevenzione dei reati, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati a rintracciare i cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, soprattutto nella zona centrale della città, dove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. […]

FIRENZE – Prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti dal Questore di Firenze per la prevenzione dei reati, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati a rintracciare i cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, soprattutto nella zona centrale della città, dove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. L’attività svolta nel corso di questa settimana ha interessato le zone di piazza Stazione e strade limitrofe, San Jacopino, viale Redi, piazza della Piccola, via Galliano, via Monteverdi, piazza Puccini e strade limitrofe, Porta al Prato, Ponte alle Mosse, Lungarno del Tempio, Fortezza da Basso e via Maragliano.

In tali zone sono stati controllati i luoghi di aggregazione, anche con minori di età. Un impiego straordinario che ha visto la partecipazione di personale della Questura e dei Commissariati di zona, di unità cinofile, di equipaggi del RPC Toscana e di personale della Squadra Mobile fiorentina. A Firenze sono state identificate oltre 300 persone, sessanta i veicoli controllati. Personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti di quattro persone successivamente condotte presso il carcere di Sollicciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli straordinari di questa settimana hanno interessato anche i Comuni di Empoli, di Castelfiorentino e Sesto Fiorentino. A Empoli l’attività ha interessato la stazione ferroviaria e il centro città dove il personale della Polizia di Stato ha controllato oltre 60 persone e 35 veicoli, 5 le violazioni al Codice della Strada contestate, sequestrato 1 motoveicolo e ritirata 1 patente di guida. A Castelfiorentino, invece, battute le aree del centro e le zone adiacenti alla stazione ferroviaria dove sono state controllate oltre 70 persone e 33 veicoli. A Sesto Fiorentino, infine, identificate oltre 80 persone e controllati 44 veicoli.