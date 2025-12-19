Polizia locale, nel 2025 recuperati 16 immobili occupati abusivamente

PRATO – Fra le varie attività espletate nel corso dell’anno dal Comando di Polizia locale un’attenzione particolare è stata rivestita dall’attività volta al recupero di immobili di proprietà comunale occupati abusivamente. Attività che, anche su richiesta degli altri uffici comunali e su segnalazioni della cittadinanza stessa, ha portato al recupero di numerosi immobili occupati senza […]

PRATO – Fra le varie attività espletate nel corso dell’anno dal Comando di Polizia locale un’attenzione particolare è stata rivestita dall’attività volta al recupero di immobili di proprietà comunale occupati abusivamente. Attività che, anche su richiesta degli altri uffici comunali e su segnalazioni della cittadinanza stessa, ha portato al recupero di numerosi immobili occupati senza titolo da non aventi diritto. Nel corso del 2025 sono stati recuperati 16 immobili occupati abusivamente: alloggi comunali occupati senza titolo, alloggi non assegnati e occupati senza titolo, alloggi sfitti occupati mediante effrazione e invasione, immobili comunali adibiti ad emergenza alloggiativa con emergenza cessata ma che continuano ad essere occupati dalle stesse persone pur avendo perso i requisiti per abitarci. Diverse le persone denunciate per i reati di danneggiamento aggravato, invasione di edificio ed occupazione abusiva di immobile.