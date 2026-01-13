Polizia locale, oltre 50 controlli in bar, negozi di vicinato e servizi alla persona in centro a dicembre

PRATO – Sono 52 i controlli effettuati dalla Polizia locale a bar, esercizi di vicinato e di servizi alla persona nel centro storico e nell’area immediatamente fuori dalle mura dall’inizio di dicembre fino a Natale: la pattuglia, composta da due agenti della Polizia Commerciale e uno del Reparto Territoriale, si è mossa a piedi in […]

PRATO – Sono 52 i controlli effettuati dalla Polizia locale a bar, esercizi di vicinato e di servizi alla persona nel centro storico e nell’area immediatamente fuori dalle mura dall’inizio di dicembre fino a Natale: la pattuglia, composta da due agenti della Polizia Commerciale e uno del Reparto Territoriale, si è mossa a piedi in centro con servizi di pattugliamenti dal lunedì al sabato in orario pomeridiano e serale e il venerdì fino all’1.30 di notte. Complessivamente sono state contestate 10 violazioni amministrative (prezzi o orari non esposti, assenza di cartello di divieto di fumo, difformità nelle etichettature dei prodotti). E’ stato effettuato un sequestro amministrativo di merce non alimentare non etichettata ed un sequestro penale con relativa denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti (medicinali oppiacei non autorizzati).