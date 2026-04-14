Polizia Locale, quattro nuovi monopattini e quattro bici elettriche per aumentare i controlli in centro e sulle ciclabili

PRATO – Sono entrati in servizio questa settimana i quattro nuovi monopattini e le quattro biciclette elettriche utilizzati dalla Polizia Locale per un più capillare pattugliamento del centro storico, aree pedonali e piste ciclabili sia di mattina che di pomeriggio: i mezzi sono stati acquistati grazie all’investimento di 1 milione e 100mila euro nella variazione […]

PRATO – Sono entrati in servizio questa settimana i quattro nuovi monopattini e le quattro biciclette elettriche utilizzati dalla Polizia Locale per un più capillare pattugliamento del centro storico, aree pedonali e piste ciclabili sia di mattina che di pomeriggio: i mezzi sono stati acquistati grazie all’investimento di 1 milione e 100mila euro nella variazione di bilancio approvata dal Commissario straordinario a marzo per l’acquisto di attrezzatura e di 23 nuovi veicoli per la Polizia Locale anche con finalità di protezione civile. Il potenziamento della flotta e degli strumentazione tecnica si aggiunge al rafforzamento dell’organico del Corpo di Polizia Locale del Comune di Prato, di cui pochi giorni fa sono entrati a far parte due nuovi ufficiali mediante procedura di mobilità del personale dai Comandi di Pistoia e Rimini.