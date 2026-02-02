Polizia locale, week end di controlli a Prato: 600 i veicoli fermati, “beccato” anche un minorenne che aveva rubato un monopattino

PRATO – Quello appena trascorso è stato un fine settimana di controlli notturni, da parte della Polizia locale, nell’ambito dell’attività di vigilanza straordinaria condotta su indicazione del Commissario Sammartino: una trentina gli operatori coinvolti fra ufficiali e agenti dei reparti motociclisti, territoriale e cinofili, impegnati sia in controlli su sede fissa che dinamici in zone […]

PRATO – Quello appena trascorso è stato un fine settimana di controlli notturni, da parte della Polizia locale, nell’ambito dell’attività di vigilanza straordinaria condotta su indicazione del Commissario Sammartino: una trentina gli operatori coinvolti fra ufficiali e agenti dei reparti motociclisti, territoriale e cinofili, impegnati sia in controlli su sede fissa che dinamici in zone particolarmente sensibili della città, fra cui il Soccorso, San Paolo, Macrolotto Zero, viale Vittorio Veneto, San Giusto e via Rimini.

Circa 600 i veicoli fermati con controlli etilometrici sui conducenti; diverse le violazioni contestate, fra cui cinque casi di guida senza patente, uso di cellulare alla guida, assenza di copertura assicurativa e due persone segnalate alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente, con relativi ritiri della patente di guida. Poco prima della mezzanotte di venerdì, in via di San Giusto, una pattuglia in moto è stata fermata da un cittadino che, con un’evidente ferita al sopracciglio e il volto insanguinato, ha chiesto aiuto agli agenti. L’uomo, un 35enne di origine pakistana, ha riferito di essere stato rapinato pochi istanti prima da due ragazzi che lo avevano colpito e gli avevano sottratto il monopattino elettrico, dandosi poi alla fuga sul mezzo. Una volta fornita la descrizione dei due via radio alle pattuglie, nel giro di pochi minuti sono stati individuati e fermati in via Nenni: gli autori della rapina, due ragazzi italiani di anni 17 e 20, sono stati portati al Comando di piazza Macelli. Il ragazzo minorenne è stato denunciato a piede libero e affidato al padre, quello maggiorenne è stato tratto in arresto.

Sono inoltre proseguiti anche i controlli nel settore del commercio di vicinato, con particolare attenzione alla tutela della salute dei consumatori e al rispetto delle normative vigenti in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti. Nel corso di un’attività ispettiva effettuata nei giorni scorsi in zona Serraglio, gli agenti del reparto Polizia commerciale hanno riscontrato irregolarità presso un esercizio gestito da una cittadina di origine africana, di circa 40 anni. Durante l’accertamento sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 160 prodotti cosmetici privi dei requisiti minimi di etichettatura previsti dalla normativa europea e nazionale. In particolare, è stata rilevata l’assenza di informazioni fondamentali come ingredienti, lotto di produzione, sede del responsabile commerciale e istruzioni per l’uso in lingua italiana. Alla titolare è stata contestata la sanzione amministrativa prevista ai sensi della normativa vigente sul commercio e la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.