Polizia muncipale: oltre 32mila i verbali nel 2024 per violazioni del Codice della strada

SESTO FIORENTINO – Sono stati 32311 i verbali della Polizia municipale per le violazioni al Codice della strada stilati lo scorso anno. Numeri che si distaccano di poco da quelli del 2023. Tra le violazioni più rilevanti: 19.892 quelle legate agli impianti semaforci di cui 6182 per il passaggio durante la Ztl attiva, mentre diminuiscono i passaggi con rosso semaforico (-7,25%), i casi di mancata comunicazione dei dati della patente (-9,89%), le multe per eccesso di velocità (-58,6%). Aumentano del 44% le sanzioni per divieto di sosta per pulizia strade, sui marciapiedi, sui passaggi pedonali e negli spazi riservati agli invalidi. Crescono sensibilmente le violazioni inerenti le documentazioni di guida (+268%), la mancata copertura assicurativa (+63,87%) e la mancata revisione (+195,14%), frutto anche di un potenziamento dei controlli in questi ambiti. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, nel corso del 2024 si è registrato un aumento del 10% circa, passando da 299 a 329 sinistri rilevati. In 37 casi si è trattato di investimento di pedoni. Gli incidenti mortali rilevati dalla Polizia Municipale sono stati 2. Imprudenza e velocità, precedenze mancate e manovre irregolari sono le cause più frequenti. Via Lucchese si conferma la strada col maggior numero di incidenti (44), seguita da via del Catone (33) e la Mezzana-Perfetti Ricasoli (28).

I dati sono stati diffusi dalla Polizia municipale di Sesto Fiorentino e riguardano il report del 2024.L’attività di controllo della Polizia Municipale su regolamenti e norme diverse dal codice della strada ha registrato un incremento significativo, frutto dell’impegno costante nel garantire la presenza e il presidio del territorio, del decoro, della sicurezza e dell’ambiente. I 97 illeciti accertati hanno riguardato soprattutto casi di non corretto smaltimento dei rifiuti, l’introduzione di veicoli in aree verdi e situazioni legate al commercio e alla pubblica sicurezza. Sono state accertate circa 400 mancate revisioni e oltre 250 veicoli privi di assicurazione. La Polizia municipale ha ricevuto nel corso del 2024 4267 richieste di intervento, in larga parte per problemi di circolazione stradale. Sono stati allestiti 34 posti di controllo alcol ed eseguiti 493 accertamenti. I veicoli controllati sono stati 873, le persone 44. Il front office ha gestito 4588 contatti allo sportello (+1,75), 5228 contatti telefonici (+27,2%), 5916 contatti per email (+2,73%) e 2756 contatti via PEC (-0,65%). Nella maggior parte dei casi la cittadinanza si rivolge allo sportello per chiedere informazioni, per adempimenti legati a verbali emessi dal Comando, per pratiche relative ai posteggi invalidi (541 le autorizzazioni per persone con disabilità rilasciate o rinnovate nel 2024), per questioni inerenti la mobilità o il rinvenimento di oggetti (183 le pratiche di quest’ultimo tipo).