Polizia muncipale, proseguono i controlli e i sequestri per il contrasto al commercio abusivo 

PRATO – Proseguono da parte della Polizia municipale i controlli commerciali per il contrasto al commercio abusivo in area pubblica e privata. Da inizio anno sono stati oltre 30 gli interventi messi in atto dalle pattuglie, anche in borghese, principalmente nella zona del Macrolotto zero ma anche nelle altre parti della città controllate dagli agenti in auto e in moto. Nei giorni scorsi durante un controllo da parte di tre pattuglie del nucleo di polizia commerciale è stato trovato in via Pistoiese un cittadino italiano che esponeva frutta e verdura con l’autocarro fermo sul marciapiede, circondato da cittadini orientali interessati all’acquisto dei suoi prodotti. Sul veicolo erano presenti circa 80 cassette di frutta e verdura regolarmente acquistate al mercato ortofrutticolo di Novoli e l’uomo non era in possesso del titolo per l’attività di vendita itinerante. Circa un’ora dopo una seconda pattuglia, effettuando un controllo sui prodotti in vendita all’interno di un mini market di via Pistoiese, di proprietà di un cittadino orientale ha constatato una serie di 142 prodotti alimentari confezionati privi della necessaria etichettatura in lingua italiana che ne renda noti gli ingredienti e allergeni oltre alla provenienza.

Mentre gli agenti stavano rientrando al Comando hanno fermato un secondo autocarro cassonato sempre sua via Pistoiese, carico di prodotti ortofrutticoli. Gli operatori della Municipale hanno accertato che il commerciante abusivo, un citatdino italiano di 25 anni, non era in possesso del titolo per l’esercizio del commercio itinerante. Sono stati sequestrati una bilancia non bollata dall’ufficio metrico e circa 60 cassette/sacchi di frutta e verdura. Nel totale delle operazioni sono stato contestati verbali ammnistrativi per 12.500 euro e i prodotti ortofrutticoli, a causa della loro deperibilità, sono stati devoluti ad associazioni caritative della città.

In altri interventi sempre in zona Macrolotto zero una pattuglia della Territoriale Centro ha controllato un ambulante itinerante di frutta e verdura che è risultato sprovvisto di licenza. All’uomo è stato contestato un verbale di di 5.000 euro e sequestrate 28 cassette di ortaggi anche queste devolute a una Onlus locale e un pattuglia del Reparto Motociclisti del Comando ha sanzionato un cittadino cinese con un autocarro intento a esporre in vendita verdure sul cassone a bordo strada in via Filzi. Sempre il reparto motociclisti, stavolta in via dei Fossi, nel fine settimana ha controllato un furgone refrigerato destinato al trasporto alimentare di prodotti ittici e ha verificato che il trasporto era eseguito con il frigorifero spento, non garantendo la catena del freddo ai fini della corretta conservazione del prodotto. Il conducente è stato sanzionato con una multa di circa mille euro.