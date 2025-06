Polizia municipale, controlli e sequestri in un market del Macrolotto Zero

PRATO – Continuano i controlli della Polizia municipale nel Macrolotto Zero e nei giorni scorsi gli agenti del Reparto teritoriale esterna sono intervenuti nella zona della rotonda tra via Pistoiese e via Filzi dopo avere notato un bastone di ferro uscire dal cestino anteriore di una bicicletta a velocità assistita che era in sosta sul marciapiedi davanti all’ingresso […]

PRATO – Continuano i controlli della Polizia municipale nel Macrolotto Zero e nei giorni scorsi gli agenti del Reparto teritoriale esterna sono intervenuti nella zona della rotonda tra via Pistoiese e via Filzi dopo avere notato un bastone di ferro uscire dal cestino anteriore di una bicicletta a velocità assistita che era in sosta sul marciapiedi davanti all’ingresso di un supermercato. Il proprietario, un cittadino cinese di 50 anni, è stato denunciato per porto d’armi abusivo perché il bastone era superiore a 60 cm e con impugnatura. Sulla bici dell’uomo si trovavano anche due contenitori alimentari così gli agenti hanno controllato anche la tracciabilità e la provenienza degli alimenti presenti all’interno del supermercato. Il gestore del market e l’uomo non sono riusciti a dare nessuna documentazione relativa e così gli agenti hanno sanzionato e sequestrato gli alimenti. La pattuglia si è recata anche a casa dell’uomo dove venivano prodotti gli alimenti e ha trovato altri cibi precotti e conservati male all’interno di un surgelatore a pozzetto che, visto le cattive e precarie condizioni igienico-sanitarie, è stato sequestrato. Sul terrazzo dell’abitazione sono state trovate anche 2 piccole scatole di cartone con all’interno 3 anatre e 1 coniglio detenuti in modo incompatibile con lo stato di benessere degli animali che sono stati sequestrati penalmente e affidati a due associazioni di tutela degli animali.