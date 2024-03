Polizia municipale: dai controlli sulle strade a quelli nelle ditte, denunce e sanzioni

CAMPI BISENZIO – Sanzioni amministrative, fermo del veicolo e denuncia penale. È l’esito del controllo del territorio effettuato dagli agenti di Polizia municipale nel pomeriggio di giovedì 7 marzo. In via del Paradiso la pattuglia di vigilanza esterna ha fermato un’auto con a bordo due persone, entrambe maggiorenni, di origine nordafricana, risultate tutte e due irregolari. Dopo essere state fotosegnalate presso la Questura di Prato, sono state denunciate per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi del “Testo unico sull’immigrazione”. I due, inoltre, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Per tale motivo sono state sanzionate ai sensi del “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”. Sono scattate, infine, anche sanzioni amministrative per guida senza patente e incauto affidamento del veicolo, con susseguente fermo dello stesso, ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada

In precedenza, insieme al personale dell’Ispettorato del lavoro – Dipartimento di Firenze, la Polizia municipale aveva effettuato un sopralluogo edilizio e ambientale presso un’azienda di pelletteria a San Donnino. Durante il controllo sono state accertate una serie di irregolarità relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, tra cui la mancanza del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nonché la presenza di un lavoratore senza regolare contratto di lavoro subordinato. L’attività è stata pertanto sospesa e sono state impartite alla ditta oggetto di accertamenti una serie di prescrizioni volte a regolarizzare quanto riscontrato. Sono state altresì accertate violazioni alle norme stabilite dal Testo unico ambientale in materia di gestione di rifiuti.