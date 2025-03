Polizia municipale, inaugurata il nuovo Comando. Il comandante Caciolli: “Una sede che darà più qualità al nostro lavoro”

SIGNA – Taglio del nastro, questa mattina, per il nuovo Comando della Polizia municipale signese in via Santelli. Un appuntamento atteso da tempo e che ha richiamato tanti cittadini oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni, dei Comuni vicini e del Consiglio regionale della Toscana con la presenza del consigliere Fausto Merlotti. L’occasione, […]

SIGNA – Taglio del nastro, questa mattina, per il nuovo Comando della Polizia municipale signese in via Santelli. Un appuntamento atteso da tempo e che ha richiamato tanti cittadini oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni, dei Comuni vicini e del Consiglio regionale della Toscana con la presenza del consigliere Fausto Merlotti. L’occasione, dopo la benedizione del Pievano, don Matteo Ambu, per inaugurare anche il dispositivo Dae installato dalla Pubblica Assistenza di Signa guidata dal presidente Matteo Carrai. A fare gli onori di casa il comandante della Municipale, Fabio Caciolli. Insieme a lui il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Eleonora Chiavetta.

“Le date hanno sempre un loro peso. Il 1 marzo1984 – racconta il comandante Caciolli – marcai, per la prima volta, la cartolina iniziando il mio nuovo lavoro nel Comando che allora si trovava ospitato all’interno del palazzo comunale. Quarant’anni dopo mi trovo oggi a partecipare all’inaugurazione di questa nuova e moderna struttura. Spazi che assicureranno grande qualità al nostro lavoro. Qui riusciremo infatti a operare con maggiore serenità, riservatezza e tranquillità. Il ringraziamento va al sindaco Fossi per aver mantenuto fede all’impegno preso fin all’inizio del suo mandato”.

“Tra i valori che orientano il nostro agire amministrativo – ha detto il sindaco Fossi – ci sono da sempre l’ordine e la sicurezza. Per questo, fin dal nostro primo mandato, ci siamo adoperati per assicurare alla Polizia municipale una nuova struttura operativa. Abbiamo così acquistato un immobile che da oltre dieci anni non svolgeva più alcuna funzione e qui, con l’impegno di tutti, abbiamo allestito il nuovo Comando su una superficie di cinquecento metri quadrati. Un nuovo spazio che, fin da subito, sarà a disposizione delle forze dell’ordine che operano sul territorio e nell’area compresa tra Firenze, Prato e Pistoia”. “Questa – ha aggiunto – è la prima tappa di un disegno che abbiamo pensato per dare a Signa nuovi servizi e strutture. Ma oggi voglio ringraziare, oltre a tutti i rappresentanti istituzionali presenti, il comandante Caciolli e i tredici agenti. A tutti loro va il ringraziamento, più sincero, per la pazienza e l’impegno dimostrati negli anni. Un impegno che adesso sarà premiato avendo la volontà di aumentare l’organico”.

“Ringrazio il sindaco – ha detto l’assessore Chiavetta – per avere creduto, fin da subito, in questo progetto. Ma il mio plauso va a tutti gli uffici del Comune di Signa per il lavoro enorme che hanno compiuto per arrivare a questo risultato. Questi nuovi spazi saranno adesso tutti da vivere, locali per rendere sempre di più la Polizia municipale al servizio dei cittadini e della comunità”. A concludere gli interventi istituzionali il consigliere regionale Merlotti: “Stiamo vivendo un momento bello reso possibile dopo anni di programmazione, progettualità e buone idee. Ho visto negli occhi del sindaco la vera soddisfazione per avere realizzato l’impegno preso con la comunità di Signa e tutto questo è stato possibile grazie al grande gioco di squadra messo in campo”.