Polizia municipale: scoperto dalle telecamere il responsabile dei danneggiamenti alle auto in sosta

CALENZANO – È stato individuato il responsabile dei danneggiamenti di tre auto in sosta in piazza Berlinguer, avvenuti lo scorso fine settimana. Il responsabile ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un’auto in sosta, che poi è andata a sbattere contro altri due mezzi parcheggiati. Le indagini della Polizia Municipale sono partite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, di cui si è dotata l’amministrazione comunale.

L’autore della violazione ha ammesso, di fronte all’evidenza delle immagini, la sua responsabilità e risponderà per il danneggiamento oltre che per non essersi fermato e attivato prontamente per risarcire danni, che sono ingenti, tanto che non può non essersene reso conto.