Polizia, proseguono i controlli a Firenze e provincia: un arresto e cinque persone denunciate

FIRENZE – Prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti dal Questore di Firenze per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti e finalizzati a rintracciare cittadini stranieri irregolari sul territorio, soprattutto nella zona centrale della città dove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. L’attività straordinaria nel corso […]

FIRENZE – Prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti dal Questore di Firenze per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti e finalizzati a rintracciare cittadini stranieri irregolari sul territorio, soprattutto nella zona centrale della città dove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. L’attività straordinaria nel corso di questa settimana ha interessato a Firenze le zone di San Jacopino, viale Redi, via di Novoli, via Baracca, Piazza Santa Maria Novella, Piazza della Costituzione, le vie del centro storico e la zona di San Lorenzo. A Sesto Fiorentino, Empoli e a Castelfiorentino, invece, battuto il centro città, la stazione ferroviaria e le aree limitrofe. In tali zone, sono stati controllati i luoghi di aggregazione ritenuti “a rischio” e anche minori di età.

Un impiego straordinario che ha visto la partecipazione di personale della Questura e dei Commissariati di zona, di unità cinofile, di equipaggi del RPC Toscana e di personale della Squadra Mobile fiorentina. Identificate più di 100 persone, di cui due denunciati per detenzione di sostanza stupefacente. Sequestrati 33 grammmi circa di hashish, 2 grammi circa di cocaina e 160 euro in contanti. Elevate anche 10 contravvenzioni al Codice della strada, con il ritiro del veicolo per una delle persone controllate in quanto sprovvista di patente di guida. Inoltre, a seguito di varie segnalazioni da parte dei cittadini residenti nella zona di San Lorenzo, personale della Squadra Mobile ha arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio e denunciato due connazionali di 22 e 19 anni per detenzione di stupefacenti, sequestrando in totale 51 grammi di hashish, circa 4 grammi di cocaina, 0,44 grammi di Mdma e 530 euro. A Sesto Fiorentino, più di 50 le persone identificate, mentre, a Castelfiorentino ed Empoli, circa 100 le persone identificate, una delle quali denunciata. È anche stato rinvenuto e riconsegnato al legittimo proprietario un ciclomotore rubato il mese scorso.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato a Firenze e in provincia: 1 arresto, 5 persone denunciate e oltre 200 le persone controllate.