Polizia stradale, controlli straordinari al casello di Calenzano dell’autostrada

Nell’ambito dei servizi predisposti per la tutela della circolazione stradale e la verifica dei conducenti nel periodo estivo, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario presso il casello autostradale della A1 a Calenzano. L’operazione, finalizzata al contrasto delle condotte di guida più rischiose e alla verifica della regolarità dei veicoli in transito lungo le principali arterie autostradali, ha visto l’impiego congiunto del personale della Sezione Polizia Stradale di Firenze e della Sottosezione di Firenze Nord. L’attività ha portato alla contestazione complessiva di 60 violazioni alle norme del Codice della Strada, confermando l’efficacia del pattugliamento mirato nei nodi di interscambio autostradale. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno accertato 47 infrazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 3 violazioni per l’uso dei telefoni cellulari durante la guida. Sul fronte della regolarità documentale e tecnica dei mezzi e dei conducenti, sono state contestate 3 violazioni per il mancato possesso dei documenti di viaggio e circolazione, un caso di utilizzo del veicolo per una destinazione d’uso diversa da quella consentita e un’infrazione per la carente efficienza tecnica del mezzo. I controlli hanno inoltre permesso di rilevare una violazione per i comportamenti vietati in ambito autostradale, 2 infrazioni per eccedenza di carico dei veicoli merci e 2 irregolarità legate alla circolazione con patente di guida estera. Il bilancio complessivo delle attività sanzionatorie ha comportato il ritiro immediato di 13 patenti di guida e la decurtazione totale di 255 punti. I servizi di vigilanza della Polizia Stradale proseguiranno in modo sistematico, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva, per garantire la regolarità dei flussi e la sicurezza degli utenti della strada.