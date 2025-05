Poliziotto libero dal servizio sorprende il ladro in casa

CAMPI BISENZIO – Nel tardo pomeriggio di ieri, un poliziotto della Questura di Firenze, libero dal servizio, ha arrestato un 34enne originario del Mali per furto nella sua abitazione di via Erbosa a Campi Bisenzio. Il poliziotto, mentre era in casa, è stato allertato dalla propria compagna della presenza sospetta di un uomo davanti alla recinzione […]

CAMPI BISENZIO – Nel tardo pomeriggio di ieri, un poliziotto della Questura di Firenze, libero dal servizio, ha arrestato un 34enne originario del Mali per furto nella sua abitazione di via Erbosa a Campi Bisenzio. Il poliziotto, mentre era in casa, è stato allertato dalla propria compagna della presenza sospetta di un uomo davanti alla recinzione della loro abitazione lì, come le ha detto, per recuperare un oggetto smarrito. Informato di tale circostanza, il poliziotto – insospettito – ha immediatamente visionato le immagini del sistema di videosorveglianza della sua proprietà accorgendosi che quell’uomo, pochi minuti prima, si era introdotto all’interno della sua abitazione, scavalcano la recinzione, aveva rubato degli indumenti che si trovavano appoggiati su una sedia e poi si era allontanato. A questo punto, il poliziotto ha prontamente raggiunto sulla strada il 34enne che nel frattempo aveva indossato uno degli indumenti rubati. Con non poca difficoltà, il poliziotto è riuscito a contenere l’uomo che, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha reagito con spintoni e pugni. A seguito della colluttazione, l’agente ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Il 34enne maliano, già noto alle Forze di Polizia, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze e dovrà rispondere delle accuse di furto in abitazione, lesioni personali e minaccia aggravata.