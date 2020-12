Pollicino Onlus, la solidarietà non si ferma: consegnate le ceste di Natale alle famiglie più bisognose

SIGNA – “La solidarietà non si ferma”: è da qui che è partito l’impegno della Pollicino Onlus e del suo presidente Beppe Bonardi in occasione delle festività natalizie. E per portare a termine il loro gesto di solidarietà l’associazione, da tanti anni attiva sul territorio, ha coinvolto una serie di negozianti signesi che, insieme ad alcuni privati, hanno contribuito per dare una mano a chi sta vivendo un periodo di difficoltà. “In questo drammatico periodo – dice Bonardi – è evidente a tutti che l’emergenza del Coronavirus sta cambiando profondamente le nostre vite. Un’emergenza, non solo sanitaria, che può colpire tutti e che quindi necessita della cooperazione di ciascuno di noi per essere sconfitta, in una condivisione di tutte le risorse che possono essere messe a disposizione. Questa fase non deve essere un’occasione di ulteriore isolamento ed emarginazione reciproca, in particolare per i più poveri e i più fragili e per questo è importante rimanere una comunità attiva. La solidarietà non si deve fermare e quest’anno, nella composizione delle ceste natalizie per le famiglie meno abbienti del nostro territorio, abbiamo scelto di selezionare anche prodotti delle piccole botteghe signesi per essere simbolicamente a loro vicini. Per tutti questi motivi ringraziamo sia loro che tutti i cittadini che ci hanno dato una mano in modo concreto”.