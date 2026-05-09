CALENZANO – Pompieropoli è arrivata a Calenzano, al distaccamento dei vigili de fuoco. L’occasione è stato l’anniversario dei primi 20 anni dall’istituzione del distaccamento volontario. Stamani la prima giornata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Calenzano e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco della sezione di Firenze, grazie alla quale sono state allestite delle attrazioni come la parete di arrampicata, il gonfiabile oltre che all’esposizione dei mezzi di pronto intervento. All’interno della manifestazione che terminerà domani alle ore 15, si sono svolte le simulazione di un intervento per un incidente stradale, con la partecipazione dell’equipaggio sanitario della Pubblica Assistenza di Calenzano.
Pompieropoli a Calenzano festeggia i 20 anni del distaccamento
CALENZANO – Pompieropoli è arrivata a Calenzano, al distaccamento dei vigili de fuoco. L’occasione è stato l’anniversario dei primi 20 anni dall’istituzione del distaccamento volontario. Stamani la prima giornata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Calenzano e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco della sezione di Firenze, grazie alla quale sono […]