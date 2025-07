Ponte di San Mauro, “vertice” fra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio. Ma sui tempi per la riapertura non ci sono certezze

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Nuovo incontro fra le amministrazioni comunali di Signa e Campi Bisenzio sul futuro del ponte “dei Tomberli” a San Mauro, chiuso nel giugno scorso per gravi criticità strutturali. I sindaci Giampiero Fossi e Andrea Tagliaferri, infatti, insieme agli assessori alla viabilità e ai lavori pubblici dei due Comuni, si sono incontrati nei giorni scorsi a Campi Bisenzio per una nuova riunione tecnica. È stato così concordato di redigere una convenzione fra gli enti per lo sviluppo della progettazione, che vedrà come primo passo l’incarico per la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip).

“Come noto – hanno detto il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – la nostra amministrazione comunale nei mesi scorsi ha avviato il monitoraggio dei ponti del Comune di Signa sui quali abbiamo individuato, con gli uffici, un livello maggiore di attenzione. Da questo monitoraggio è emerso come il ponte di via Nannucci, conosciuto come “Ponte dei Tomberli” presenti importanti criticità strutturali che non ne consentono l’utilizzo, sia dei veicoli che ciclopedonale. Per questo, ormai da settimane, dopo avere disposto la chiusura con un’ordinanza, insieme all’amministrazione comunale campigiana stiamo valutando ogni strategia anche per reperire le necessarie risorse per procedere alla messa in sicurezza”.

“Accogliamo con grande favore l’avvio del percorso promosso insieme al Comune di Campi Bisenzio per definire la convenzione necessaria per dare avvio alla progettazione, tramite il Documento di indirizzo alla progettazione, per la messa in sicurezza del ponte di San Mauro, – ha aggiunto l’assessore Di Natale – si tratta di un passaggio importante che dimostra una volontà concreta di affrontare un nodo cruciale per la mobilità e la sicurezza idraulica del nostro territorio. La progettazione, d’altronde, è necessaria anche per stanziare le risorse necessarie o avviare la ricerca di finanziamenti esterni, regionali o nazionali, per procedere alla completa messa in sicurezza. Per questo è importante avviare subito un percorso condiviso con il Genio Civile così da avere poi la certezza dell’investimento necessario per avviare i lavori che porteranno alla riapertura carrabile del ponte”.

“Il ponte – ha detto Fossi – rappresenta un’opera strategica per la viabilità e per la connessione tra le nostre comunità. Come Comune di Signa siamo convinti che solo attraverso una forte sinergia istituzionale con il Comune di Campi Bisenzio, e gli altri enti superiori, si possa arrivare in tempi certi a un progetto e alla realizzazione degli interventi necessari. Per questo, anche nelle prossime settimane, continueremo a lavorare insieme con determinazione per rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio e per avviare, quanto prima, il Documento di indirizzo alla progettazione”.

“Siamo consapevoli – queste le parole del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri – che la sfida non riguarda soltanto la fase progettuale, per quanto fondamentale, ma si estende, in maniera altrettanto decisiva, alla ricerca e al reperimento delle risorse economiche necessarie a garantire la concreta realizzazione degli interventi. In questo contesto, la collaborazione istituzionale rappresenta la strada migliore per affrontare in modo strutturato ed efficace le criticità emerse su un’infrastruttura strategica come il ponte di San Mauro. Solo attraverso un’azione condivisa sarà possibile rispondere con tempestività e competenza alle esigenze del territorio”.

“Il ponte di San Mauro rappresenta un’infrastruttura essenziale non solo per la mobilità tra Signa e Campi Bisenzio, ma anche per la tenuta complessiva del sistema viario, – ha concluso l’assessore alla viabilità del Comune di Campi Bisenzio, Daniele Matteini – la chiusura del ponte ha creato disagi per cittadini, lavoratori e imprese, rendendo urgente una risposta coordinata e concreta da parte delle istituzioni. Per questo motivo, abbiamo accolto con grande convinzione la proposta di definire una convenzione tra i due Comuni: un atto fondamentale per avviare la progettazione degli interventi”.