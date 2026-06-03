“Portate la zuppiera!”, alla Notte in Biblioteca la storia degli oggetti Ginori

SESTO FIORENTINO – Molti sestesi lo sanno. Sanno che la loro tazzina o il piatto Ginori che si trova nella propria casa, non è solo un oggetto da cucina, ma racconta una storia. E tante tazzine, tanti piatti e tante zuppiere Ginori raccontano la storia di una città e della sua fabbrica. Da qui parte […]

SESTO FIORENTINO – Molti sestesi lo sanno. Sanno che la loro tazzina o il piatto Ginori che si trova nella propria casa, non è solo un oggetto da cucina, ma racconta una storia. E tante tazzine, tanti piatti e tante zuppiere Ginori raccontano la storia di una città e della sua fabbrica. Da qui parte l’invito idi domenica 7 giugno alle 11.30 alla Biblioteca Ernesto Ragionieri “Portate la zuppiera!”. “Portate la zuppiera” si svolge durante la Notte Bianca in Biblioteca e la mattina ci si sveglia con questo appuntamento che premia gli oggetti di casa dei sestesi e i loro ricordi con “Ginori di casa tua”. Chi ha ceramiche Ginori le può portare in Biblioteca (per i serviti basta un pezzo, come la zuppiera), nella sala Meucci, in quegli stessi spazi dove quei manufatti sono nati, le curatrici del Museo Ginori offriranno curiosità, informazioni sulla datazione e segreti sui pezzi analizzati.