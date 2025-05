Poste Italiane: lavori all’ufficio di via dell’Olmo

SESTO FIORENTINO – L’Ufficio postale di via dell’Olmo resterà chiuso da oggi, 14 maggio, per lavori interni. Poste Italiane, per alleggerire i disagi ai cittadini, domani 15 e venerdì 16 maggio ha previsto un orario allungato per l’ufficio postale di via Alighieri 46. Durante le due giornate, quindi, garantirà le operazioni postali e finanziarie in […]

SESTO FIORENTINO – L’Ufficio postale di via dell’Olmo resterà chiuso da oggi, 14 maggio, per lavori interni. Poste Italiane, per alleggerire i disagi ai cittadini, domani 15 e venerdì 16 maggio ha previsto un orario allungato per l’ufficio postale di via Alighieri 46. Durante le due giornate, quindi, garantirà le operazioni postali e finanziarie in via eccezionale con orario continuato, dalle 8.20 alle 19.05. L’ufficio postale di Sesto Fiorentino riaprirà sabato 17 maggio con i consueti orari: lunedì: 8.20 – 19:05, martedì 8.20 – 19.05, mercoledì 8.20 – 19.05, giovedì 8.20 – 19.05, venerdì 8.20 – 19.05, sabato 8.20 – 12.35, domenica chiuso.