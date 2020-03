Potere al Popolo: “Solidarietà ai lavoratori della Gkn”

CAMPI BISENZIO – Ieri, con una nota della Rsu della Gkn, la notizia della “Disdetta per 20 Staff Leasing a fabbrica chiusa”. Oggi le parole di Potere al Popolo, che esprime la propria “solidarietà ai lavoratori Gkn. Lo Stato protegga i precari attraverso un reddito di quarantena e impedendo realmente i licenziamenti”. “Quando abbiamo letto il comunicato della Rsu Gkn – si legge nella nota di Potere al Popolo – non potevamo crederci. Nel pieno della pandemia, mentre la fabbrica è chiusa e i lavoratori sono in cassa integrazione, la multinazionale del semiasse ha deciso di lasciare a casa 20 lavoratori. Con una e-mail. Ma come, non erano vietati i licenziamenti? Teoricamente sì, ma questi non risultano come licenziamenti, perché i suddetti lavoratori sono in Staff Leasing, ovvero assunti dall’agenzia interinale con un contratto a tempo indeterminato per poi essere “prestati” a tempo indeterminato all’azienda, con un contratto commerciale. Questo è lo Staff Leasing, introdotto dal centro-destra, liberalizzato da Renzi e “raccomandato” alle aziende da una circolare del Governo Di Maio – Salvini per aggirare le limitazioni imposte dal “decreto dignità”. Gkn grazie a questa forma di precarietà ha di fatto potuto licenziare 20 lavoratori rescindendo con una semplice e-mail il contratto con l’agenzia interinale. Il licenziamento diventerà effettivo dal 26 maggio, quando la produzione potrebbe ripartire. Già si intravede da questa vicenda a chi faranno pagare la crisi: ai lavoratori, a partire da quei settori più deboli, più precari, che dal turismo alla metalmeccanica ormai sono una fetta consistente dei lavoratori del nostro paese”.