Prato, al via da febbraio maggiori controlli in centro per un migliore decoro urbano

PRATO – A partire da febbraio saranno intensificati i controlli da parte della Polizia municipale per il rispetto delle norme che garantiscono il decoro urbano nel centro storico. E’ stato presentato stamani dagli assessori Simone Faggi (Polizia municipale), Diego Blasi (centro storico) e Benedetta Squittieri (attività economiche) il pacchetto degli interventi in programma per febbraio […]

PRATO – A partire da febbraio saranno intensificati i controlli da parte della Polizia municipale per il rispetto delle norme che garantiscono il decoro urbano nel centro storico. E’ stato presentato stamani dagli assessori Simone Faggi (Polizia municipale), Diego Blasi (centro storico) e Benedetta Squittieri (attività economiche) il pacchetto degli interventi in programma per febbraio e marzo, che prevede innanzitutto una maggiore attenzione al rispetto degli orari per il carico e scarico di merci da parte dei fornitori delle attività commerciali (permesso categoria 63), l’aumento dei controlli in strade e piazze all’interno della cinta muraria da parte dell’Unità territoriale con l’utilizzo dell’unità cinofila almeno tre volte alla settimana soprattutto nella fascia oraria tardo-pomeridiana e nel fine settimana, la verifica sull’abbandono di rifiuti e sul rispetto delle normative contenute nel regolamento di polizia urbana per i fondi sfitti, censiti dalla Polizia municipale nel 2019, che dovranno essere mantenuti puliti.

“Si tratta di un ulteriore intervento di attenzione e cura verso il centro storico dopo l’apertura del presidio di prossimità con le associazioni di volontariato in piazza San Domenico, a cui a breve seguirà quello alla stazione del Serraglio, – ha detto Blasi – l’obiettivo è dare continuità e rafforzare quanto previsto dal regolamento di polizia urbana, andando incontro alle richieste di residenti e imprese. Maggiore decoro si traduce infatti in maggiore qualità della vita, che passa anche attraverso piccoli accorgimenti e maggiore presenza nelle zone più sensibili. Ho sempre detto che la cura e l’attenzione dei dettagli devono essere la nostra priorità e questa amministrazione non intende lasciare nulla di intentato. E’ necessario fare in modo che in centro non ci sia un flusso disordinato dei mezzi pesanti, realizzare il presidio di piazze e strade anche con l’ausilio dell’unità cinofilia e il controllo dei fondi sfitti che devono essere manutenuti. Azioni normali ma importanti, che vogliamo rafforzare”.

“Il ruolo dell’amministrazione comunale è mettere in campo delle azioni che migliorino il decoro urbano in un ambiente complesso come il centro storico in cui non ci sono ricette magiche che risolvano tutto subito, – ha aggiunto Faggi – spetta al Comune realizzare degli interventi che vadano incontro alle richieste dei cittadini con il criterio di realizzare la civile convivenza tra i diversi attori che qui vivono e lavorano”. “Il presupposto per la civile convivenza e il miglioramento della qualità della vita di chi vive e lavora in centro è la collaborazione, – ha concluso Squittieri – chiediamo per questo la collaborazione dei proprietari dei fondi sfitti e dei commercianti, perché per fare un centro storico più attrattivo ognuno deve fare la propria parte e anche noi siamo pronti a fare la nostra”.

Come ha spiegato il comandante Marco Maccioni, il pacchetto di interventi per il centro si aggiunge a quelli previsti per il presidio delle frazioni per cui sono entrati in servizio pochi giorni fa quattro nuovi agenti nell’ambito del progetto ministeriale per i servizi di prossimità. Chi ha bisogno di accedere temporaneamente alla Ztl del centro storico per una breve sosta, con carico o scarico di merce, può richiedere il permesso per accesso e carico/scarico in Ztl A 0-24 e Ztl B 7.30-18.30 (contrassegnato dalla categoria 63). Il permesso può essere giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale e consente il transito in tutta la Ztl B (7.30-18.30); l’accesso ai varchi per il transito nella Ztl A (0-24) solo entro determinate fasce orarie: dalle 00 alle 10, dalle 12.30 alle 15.30; dalle 20 alle 00. E’ prevista inoltre la sosta veloce, entro i trenta minuti, in Ztl A o B per le attività di carico e scarico.