Prato, ancora una notte di controlli straordinari della Polizia locale

PRATO – Ancora una notte di controlli effettuati da agenti e ufficiali del reparto motociclisti della Polizia locale e disposti dal Commissario straordinario: durante la notte di sabato, infatti, sono stati controllati quasi 400 veicoli nelle vie del Macrolotto zero, in via Paronese, piazza Ciardi e viale Vittorio Veneto. Due conducenti sono stati segnalati in […]

PRATO – Ancora una notte di controlli effettuati da agenti e ufficiali del reparto motociclisti della Polizia locale e disposti dal Commissario straordinario: durante la notte di sabato, infatti, sono stati controllati quasi 400 veicoli nelle vie del Macrolotto zero, in via Paronese, piazza Ciardi e viale Vittorio Veneto. Due conducenti sono stati segnalati in Prefettura poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti rilevate dai cani dell’unità cinofila. Una persona è stata accompagnata al comando per la verifica di alcuni oggetti potenzialmente atti a offendere, detenuti all’interno del veicolo.