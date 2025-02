Prato, cinque InfoPoint di Alia e kit per la raccolta differenziata distribuiti nelle tabaccherie

PRATO – Alia Multiutility rafforza il proprio impegno per rendere i servizi di raccolta differenziata ancora più accessibili ai cittadini. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) e al costante confronto con il Comune di Prato, cresce la rete di punti di consegna dei kit per la raccolta dei rifiuti e si rafforza questo innovativo servizio pensato per essere ancora più vicini ai cittadini. Una iniziativa che affianca il costante dialogo e la forte presenza sul territorio rappresentata dagli InfoPoint, attivi con cinque sportelli dislocati sul territorio comunale (in via de Gasperi, via Lorenzo da Prato, via 7 Marzo, via dei Tintori) oltre allo sportello di via Paronese.

Parte da Prato l’ampliamento del progetto che permette di ritirare le dotazioni per la raccolta differenziata presso le tabaccherie convenzionate: oltre ai sacchi azzurri per gli imballaggi e ai sacchi sanitari per pannolini e pannoloni, sarà adesso possibile ritirare in tabaccheria anche i sacchetti per la raccolta dell’organico. L’iniziativa si sta diffondendo con successo sul territorio: nel Comune di Prato le tabaccherie aderenti sono salite a 22, mentre nell’intera provincia sono ora 33. Questo permette ai cittadini di avere un servizio ancora più comodo, disponibile 7 giorni su 7: infatti, grazie all’ampia rete di tabaccherie e ai loro orari di apertura prolungati, anche nei giorni festivi sarà possibile ritirare il materiale necessario per la raccolta differenziata. Basterà individuare l’esercizio commerciale aperto. L’ampliamento del servizio risponde all’esigenza di offrire ai cittadini strumenti sempre più efficaci per la gestione dei rifiuti e si inserisce in un percorso di collaborazione tra Alia Multiutility e il Comune di Prato, che ha sostenuto l’iniziativa con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi ambientali. Per usufruire del servizio, i cittadini devono semplicemente recarsi in una delle tabaccherie aderenti con un documento di identità e il codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o sulla seconda pagina della bolletta cartacea. L’elenco completo delle tabaccherie aderenti è disponibile sul sito di Alia Multiutility (www.aliaserviziambientali.it) e presso gli InfoPoint aziendali.

Oltre a questa novità, Alia continua ad investire nei propri InfoPoint territoriali, che rimangono un presidio fondamentale per l’assistenza e l’informazione ai cittadini. I cinque InfoPoint non solo garantiscono il ritiro delle dotazioni per la raccolta differenziata, ma rappresentano anche un punto di riferimento per ricevere informazioni, chiarimenti e supporto sui servizi ambientali. A dimostrazione di questo impegno, arriva l’annuncio che a partire da marzo in via San Giorgio sarà in funzione il nuovo sportello comune Alia-Estra grazie al trasferimento nella nuova sede dello sportello Alia attualmente presente in via Tintori, con l’obiettivo di offrire un servizio di qualità e sempre più efficiente integrando e coordinando le strutture presenti sul territorio.

“Da parte dell’amministrazione comunale è tangibile la volontà di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini attraverso la collaborazione e il confronto con Alia Multiutility, – ha dichiarato il vicesindaco, Simone Faggi – sia con l’ampliamento del servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nelle tabaccherie del nostro territorio, sia con il mantenimento degli info point, per i quali in futuro vorremmo un rafforzamento di ruolo e competenze”. “L’accessibilità e la semplificazione dei servizi sono per noi una priorità, – ha aggiunto Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – con l’estensione del servizio alle tabaccherie e il continuo rafforzamento della rete degli InfoPoint, vogliamo rendere la raccolta differenziata più semplice e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini. Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una gestione più efficiente e partecipata dei rifiuti sul territorio”.