Prato, città del lavoro: sfide e prospettive del distretto in un convegno della Cisl Firenze-Prato

PRATO – “Prato città del lavoro”: è questo il tema del convegno che la Cisl Firenze-Prato ha organizzato per domani, venerdì 15 maggio, nella sede della Camera di commercio pratese a partire dalle 10. L’obiettivo è quello di una riflessione comune, da parte di imprese e sindacati, sulle sfide e prospettive che Prato si trova […]

PRATO – “Prato città del lavoro”: è questo il tema del convegno che la Cisl Firenze-Prato ha organizzato per domani, venerdì 15 maggio, nella sede della Camera di commercio pratese a partire dalle 10. L’obiettivo è quello di una riflessione comune, da parte di imprese e sindacati, sulle sfide e prospettive che Prato si trova di fronte oggi, alla luce dei dati economici che la confermano come una città con una specifica vocazione in questo senso, forse la più spiccata in Toscana, ma lasciano intravedere nell’ultimo periodo anche l’emergere di criticità.La mattina sarà aperta dalla relazione del segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi, che indicherà il punto di vista del sindacato, con obiettivi e possibili percorsi per raggiungerli. Toccherà poi all’economista Leonardo Ghezzi presentare un quadro analitico e prospettico della situazione pratese, con una lettura socio economica di contesto delle caratteristiche del distretto pratese. Sulla base di questi spunti si svolgerà poi una tavola rotonda a cui prenderanno parte il presidente nazionale Confartigianato Moda Moreno Vignolini, la presidente Cna World China Xiaoyun Shan, il preside dell’Istituto Guglielmo Marconi ed esperto processi alternanza scuola-lavoro Paolo Cipriani e la segretaria generale Cisl Toscana Silvia Russo. A chiudere i lavori sarà poi l’intervento della segretaria generale nazionale della Cisl, Daniela Fumarola, previsto a partire dalle 12,15.