Prato di veste di “giallo” con il Festival del Crime

PRATO – Dall’11 al 13 settembre debutta la prima edizione del Festival del Crime gemellata con il Torino Crime Festival. Oltre dieci appuntamenti, in diversi luoghi simbolo della città, per raccontare in maniera scientifica il fenomeno criminale in tutte le sue forme. E spiegare la natura più profonda di accadimenti che hanno scosso l’opinione pubblica nazionale e internazionale. Si tratta di una manifestazione culturale che attraverso tre giorni di incontri, approfondimenti e confronto trasformerà Prato in uno dei punti di riferimento nazionali per il racconto del crimine, affrontato in maniera scientifica e con il contributo di tanti esperti. In città arriveranno alcuni dei più autorevoli protagonisti del giornalismo d’inchiesta, della criminologia e della letteratura di settore. L’obiettivo è chiaro: offrire a tutti chiavi di lettura e strumenti utili per comprendere fenomeni spesso raccontati soltanto attraverso la cronaca nera e il sensazionalismo mediatico, interrogandosi sulla loro origine profonda e “nascosta”.

La manifestazione sarà un appuntamento diffuso in città. In programma, infatti, ci sono oltre dieci eventi, distribuiti fra alcuni luoghi simbolo del territorio come il Palazzo Vaj, Giardino Buonamici, Teatro Politeama Pratese, La Passerella. Le giornate saranno scandite da incontri, talk e testimonianze: l’ambizione è di diventare un appuntamento stabile nel panorama nazionale, forte anche del gemellaggio con il Torino Crime Festival, realtà consolidata a livello nazionale che da 10 anni rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al mondo del crime e che metterà a disposizione la propria esperienza organizzativa e culturale. Nel corso della manifestazione saranno affrontati alcuni dei temi più attuali del dibattito pubblico: violenza di genere, serial killer, sistema carcerario, conflitti contemporanei, guerre ibride, casi giudiziari che hanno segnato la storia della cronaca nera italiana. Protagonisti saranno giornalisti, criminologi, scrittori ed esperti di settore chiamati a guidare il pubblico oltre il semplice dato di cronaca, per comprendere ciò che si cela dietro una scena del crimine e le dinamiche più profonde che la determinano.

“Il Prato Crime Festival vuole accendere una luce sulle zone d’ombra della società contemporanea – spiegano gli organizzatori -. Stimolando consapevolezza, confronto e partecipazione attiva: perché comprendere il crimine significa, prima di tutto, comprendere il nostro tempo. Il Festival nasce come evento multidisciplinare capace di coniugare divulgazione e approfondimento, portando a Prato alcune delle voci più autorevoli del panorama italiano tra podcast, televisione, stampa e ricerca scientifica, con l’obiettivo di offrire strumenti critici per leggere il crimine oltre la sua superficie mediatica e interrogarsi sul perché questo tema continui ad affascinare così profondamente la società”. Il festival si aprirà inoltre al territorio coinvolgendo associazioni, istituzioni e realtà culturali e commerciali locali, rendendolo protagonista di una serie di iniziative. Con questa prima edizione, Prato punta così a ritagliarsi un ruolo originale nel panorama culturale nazionale, dando vita a una manifestazione che unisce informazione, approfondimento e partecipazione pubblica, con l’ambizione di diventare un appuntamento di riferimento per tutti coloro che vogliono comprendere il fenomeno criminale nella sua complessità.