Prato, è attivo il bonus sociale Tari per le famiglie in difficoltà economica

PRATO – È attivo il bonus sociale per la Tari con il riconoscimento automatico dell’agevolazione per le famiglie in condizione di disagio economico. Il bonus sociale Tari è un’agevolazione economica statale e, a differenza di quella già prevista dal Comune, è “automatico” in quanto viene attribuito senza necessità di presentare domanda da parte degli utenti: è sufficiente […]

PRATO – È attivo il bonus sociale per la Tari con il riconoscimento automatico dell’agevolazione per le famiglie in condizione di disagio economico. Il bonus sociale Tari è un’agevolazione economica statale e, a differenza di quella già prevista dal Comune, è “automatico” in quanto viene attribuito senza necessità di presentare domanda da parte degli utenti: è sufficiente aver compilato la dichiarazione Isee. Ai cittadini che hanno diritto al Bonus, la bolletta con la prima rata di acconto arriverà in un momento successivo e la cifra richiesta per il pagamento sarà già comprensiva dello sconto. Non ci saranno penalità né verranno applicate sanzioni o interessi per il pagamento in ritardo rispetto alle scadenze previste dal Regolamento di applicazione della Tari. Lo slittamento dei tempi di emissione della prima rata Tari è stato causato da alcuni ritardi tecnici legati al fatto che le informazioni necessarie all’applicazione dell’agevolazione sono state rese disponibili solo nella seconda metà del mese di marzo 2026, ossia troppo a ridosso dell’emissione della prima rata di acconto.