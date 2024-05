Prato, guasto alla rete idrica in via Traversa del Crocifisso: nel primo pomeriggio il ritorno alla normalità

PRATO – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Prato che “i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via Traversa del Crocifisso (tratto da via Roma a incrocio con via del Molinuzzo) sono causati da un guasto sulla rete idrica. I nostri tecnici sono già intervenuti per ripristinare la situazione entro il primo pomeriggio. Publiacqua […]

PRATO – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Prato che “i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via Traversa del Crocifisso (tratto da via Roma a incrocio con via del Molinuzzo) sono causati da un guasto sulla rete idrica. I nostri tecnici sono già intervenuti per ripristinare la situazione entro il primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema sta creando loro”.