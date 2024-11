Prato, il Pd presenta la nuova segreteria. Gli obiettivi? “Vincere le elezioni regionali e portare un partito unito e forte al prossimo congresso”

PRATO – Questa mattina è stata presentata la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Prato, che è composta da 17 persone, sette donne e dieci uomini, con un’età media di circa 45 anni. Alla segreteria, come già annunciato nell’assemblea del 12 novembre, partecipa in qualità di invitato permanente anche Matteo Biffoni che ha il compito di […]

PRATO – Questa mattina è stata presentata la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Prato, che è composta da 17 persone, sette donne e dieci uomini, con un’età media di circa 45 anni. Alla segreteria, come già annunciato nell’assemblea del 12 novembre, partecipa in qualità di invitato permanente anche Matteo Biffoni che ha il compito di coordinare il programma dei dem pratesi per le elezioni regionali del prossimo anno. In segreteria siedono di diritto cinque persone: Marco Biagioni, segretario del Pd Prato, Monia Faltoni, capo gruppo Pd in consiglio comunale, Marco Martini, tesoriere Pd e consigliere regionale, Niccolò Ghelardini, segretario GD, Luana Bracone, portavoce delle Democratiche. Ai componenti di diritto si aggiungono dodici persone nominate direttamente dal segretario: Sandra Bolognesi, Endrio Corrado, Andrea Dominijanni, Aksel Fazio, Gilda Fronzoni, Lorenzo Leo,⁠ Mirko Lo Russo,⁠ Marta Logli,⁠ Simone Mangani, Alessandra Petrelli, Alessio Pietrolungo e Matilde Rosati.

“Oggi – dice Marco Biagioni – presentiamo una segreteria che tiene conto di tante sensibilità e competenze del Partito Democratico e che nasce sull’onda del grande risultato elettorale del giugno scorso. Il Pd è un partito unito, con quasi duemila iscritti e decine di migliaia di elettori, che cresce e che vuole continuare a crescere. Questa segreteria avrà due obiettivi: portare un partito unito e forte al congresso del prossimo anno e vincere le elezioni regionali. Ci sono tutte le condizioni per fare bene”. “Un ringraziamento sincero al segretario Biagioni e ai componenti della precedente segreteria per il lavoro e l’impegno che ci ha portato, insieme alla coalizione, all’elezione del sindaco Bugetti a Prato e alla riconferma del centrosinistra alla guida degli altri Comuni al voto nella nostra Provincia”: lo dice Monia Faltoni, che aggiunge: “È con lo stesso impegno, fiducia, spirito di condivisione e unità che mi accingo a continuare questo percorso con la nuova segreteria composta da persone serie e competenti. Voglio sottolineare proprio lo spirito unitario che contraddistingue la nuova segreteria, perché è solo uniti che possiamo sconfiggere le destre e portare avanti quei progetti volti a migliorare la vita dei nostri concittadini e delle nostre comunità, come le vittorie in Emilia-Romagna e Umbria hanno ampiamente dimostrato”.

“Abbiamo costruito – dice Aksel Fazio, coordinatore della segreteria – un bel programma e ora dobbiamo metterlo in pratica. L’obiettivo è realizzarlo e rafforzarlo, per costruire insieme all’amministrazione una società equa, che riduca le disuguaglianze e sostenga le persone nell’espressione e nell’accesso ai propri diritti. Per questo serve una nuova struttura, con l’obiettivo di coinvolgere, raggiungere le zone d’ombra, rendere accessibile il partito e migliorare la capacità di intercettare i bisogni e le proposte. Partiamo da tre grandi aree, che conterranno i tavoli connessi a doppio filo con territori, sindacati, categorie, associazioni, singoli cittadini. Una struttura e un metodo di lavoro condiviso, fondato sulla connessione. Proprio ieri c’è stato un atto concreto: l’inizio di un ciclo di incontri a Vergaio che si chiama “Alla ricerca del modello alternativo”. Si parlerà dei diritti dei lavoratori e di molti altri temi, discussi con tecnici, protagonisti e associazioni”.

“Il Pd di Prato – conclude Lorenzo Leo, responsabile organizzazione – è una realtà molto vivace e radicata nella nostra provincia, con i suoi 36 circoli territoriali e 3 circoli tematici. Ma il PD è in primo luogo una comunità di persone, attiva e plurale, fatta di iscritti, militanti e amministratori che concorrono insieme ad una elaborazione politica orientata alla costruzione del bene comune. Il nostro partito ha saputo attivare, negli ultimi tempi, anche tante energie positive e di servizio a partire dai più giovani, con una presenza importante nel tessuto sociale della nostra provincia. Il mio impegno in segreteria con questa nuova responsabilità organizzativa, sarà quello di favorire sempre di più e sempre meglio questo processo di partecipazione perché tutti si sentano veramente “a casa” all’interno di questa comunità democratica”.

Organizzazione e deleghe: Aksel Fazio, coordinatore della segreteria e delle aree tematiche, Lorenzo Leo, responsabile organizzazione, ⁠Marta Logli, iniziativa politica e partito militante, Sandra Bolognesi, scuola, Endrio Corrado, tesseramento⁠ e rapporto con i circoli, Andrea Dominijanni, volontari, Gilda Fronzoni, rappresentante dell’Unione comunale Pd di Montemurlo, Simone Mangani, politiche pubbliche e rapporti istituzionali, Mirko Lo Russo, rappresentante dei Circoli Pd dei Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, Alessandra Petrelli, comunicazione e partito digitale, ⁠Alessio Pietrolungo, transizione ecologica e servizi essenziali, coordinatore area tematica “Ecologia, comunità e territorio”, Matilde Rosati, pubblica amministrazione e professioni. Al termine dei congressi straordinari dei circoli di Vaiano, Vernio e Cantagallo la segreteria sarà integrata con uno o più rappresentanti della Val di Bisenzio. Ulteriori deleghe saranno affidate all’interno dei tavoli tematici. Invitati permanenti Matteo Biffoni, coordinatore del programma Pd Prato per le elezioni regionali e Martina Cacciato, coordinatrice area tematica “Culture, femminismo e pari opportunità”. Invitati per funzioni o delega Edoardo Carli, frazioni e campagna “Oltre le mura”, Derio Bacci, frazioni e campagna “Oltre le mura”, Gabriele Zampini, attuazione del programma città di Prato. L’area tematica “Trasformazione sociale, cura e collettività” è coordinata da Aksel Fazio.