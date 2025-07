Prato, la “prima” del Commissario straordinario Claudio Sammartino. “Subito al lavoro, siamo al servizio della comunità”

PRATO – Stamattina il Commissario straordinario Claudio Sammartino, accompagnato dai subcommissari Davide Lo Castro e Francesco Pisani, ha incontrato i rappresentanti degli organi di informazione per rivolgere un messaggio di saluto ai cittadini, ai rappresentanti delle istituzioni e degli organismi sociali, produttivi, economici e sindacali della città. Con l’occasione ha rivolto anche vivo apprezzamento per […]

PRATO – Stamattina il Commissario straordinario Claudio Sammartino, accompagnato dai subcommissari Davide Lo Castro e Francesco Pisani, ha incontrato i rappresentanti degli organi di informazione per rivolgere un messaggio di saluto ai cittadini, ai rappresentanti delle istituzioni e degli organismi sociali, produttivi, economici e sindacali della città. Con l’occasione ha rivolto anche vivo apprezzamento per il prezioso impegno degli organi di informazione (il terzo commissario, Renata Castrucci, si insedierà quanto primaI.

“Saremo una parentesi serena e proficua, ma abbiamo chiaro che prevalgono da subito il lavoro e l’impegno per lo sviluppo di questa città”: queste le prime parole pronunciate per poi “rassicurare ulteriormente i pratesi sull’impegno che lui e la sua squadra metteranno al servizio del Comune”, che dallo scorso 10 luglio è orfano dell’amministrazione. “Siamo chiamati ad amministrare e lo faremo. Mi sono insediato subito per dare un messaggio: siamo al servizio della comunità, non facciamo auspici ma comunicheremo solo le decisioni e i fatti avvenuti”. “Abbiamo trovato un Comune solido e con una discreta quantità di risorse”. Poi ha elencato immediatamente due priorità di questa amministrazione straordinaria già individuate: “L’impegno nelle opere del Pnrr – finanziate per circa 70 milioni di euro – e gli interventi per ridurre il rischio idrogeologico”.