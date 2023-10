Prato: Panino’s Love ai giardini di Sant’Orsola

PRATO – Continua oggi domenica 15 dalle 12 a mezzanotte Panino’s Love, l’iniziativa nei giardini di S. Orsola dedicata al panino in tutte le sue varianti, anche quelle vegetariane e gluten free. Domenica 15, soltanto per la mattina, si rinnova l’appuntamento con Pianeta Verde mercato Bio di Filiera corta e dell’economia circolare, nell’area all’aperto del Cinema Terminale. […]

PRATO – Continua oggi domenica 15 dalle 12 a mezzanotte Panino’s Love, l’iniziativa nei giardini di S. Orsola dedicata al panino in tutte le sue varianti, anche quelle vegetariane e gluten free. Domenica 15, soltanto per la mattina, si rinnova l’appuntamento con Pianeta Verde mercato Bio di Filiera corta e dell’economia circolare, nell’area all’aperto del Cinema Terminale. Infine per domenica 15 ottobre è in programma una manifestazione ricreativa organizzata da Cisl Ambulanti in piazza San Francesco che durerà per tutta la giornata, con la presenza di 32 operatori ambulanti di cui 5 alimentari.