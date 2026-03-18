PRATO – Poste Italiane celebra anche quest’anno la “Festa del babbo”, in calendario giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare. La colorata cartolina “Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Prato oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale. Negli stessi Spazio Filatelia saranno anche disponibili, dal 16 al 19 marzo, gli annulli speciali. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.
Prato, Poste Italiane: per la festa del babbo una cartolina filatelica
PRATO – Poste Italiane celebra anche quest’anno la “Festa del babbo”, in calendario giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare. La colorata cartolina “Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1 euro negli […]