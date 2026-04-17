Prato verso le elezioni, Avs a sostegno di Matteo Biffoni “per una Prato più verde, giusta e di sinistra”

PRATO – È stata ufficializzata la lista dei candidati per Alleanza Verdi Sinistra, che correrà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Biffoni. La lista, spiegano, “nasce da un percorso di ascolto continuo e di lavoro concreto che ha permesso prima di presentare il programma elettorale […]

PRATO – È stata ufficializzata la lista dei candidati per Alleanza Verdi Sinistra, che correrà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Biffoni. La lista, spiegano, “nasce da un percorso di ascolto continuo e di lavoro concreto che ha permesso prima di presentare il programma elettorale alla città lo scorso 5 marzo e di costruire una squadra di candidati plurale e solida. Tra i candidati figurano esponenti del mondo dell’associazionismo e della cooperazione sociale, liberi professionisti, studenti e rappresentanti dei quartieri. Una squadra che mira a migliorare i risultati della scorsa elezione e diventare punto di riferimento concreto dei cittadini nella giustizia sociale e ambientale e un alleato solido e propositivo all’interno della coalizione del campo largo nell’amministrazione della

città”.

A presentare i candidati è Alessio Laschi, coordinatore della lista nonché segretario di Sinistra Italiana, che ha sottolineato il valore del percorso politico e partecipativo alla base della candidatura e degli obiettivi per la città. Capolista della squadra di Avs saranno Lorenzo Chiani, consigliere comunale uscente e cooperatore sociale, ed Eleonora Cossu, professoressa di chimica all’Istituto Tullio Buzzi di Prato. La lista completa dei candidati comprende: Lorenzo Chiani (cooperatore sociale), Eleonora Cossu (professoressa di chimica), Viola Allesandrini (cooperatrice sociale), Paolo Balestri (pensionato), Marco Benedetti (tecnologo di processo), Gemma Bettazzi (educatrice), Aurora Betti (addetta alle vendite), Barbara Calamini (bancaria), Tiziano Cappuccini (Ode Operatore AT), Lisa Caputo (impiegata), Sara Carli (studentessa universitaria), Filippo Civinini (pasticciere), David Colzi (autotrasportatore), Paolo Della Giovampaola (consulente), Mattia De Nardis (fotografo), Riccardo Di Vita detto Massimo (tecnico chimico tessile), Fabio Giusti (medico), Davide Gucci (industriale), Provvidenza Guida detta Enza (Educatrice), Maria Elvira Liscia (pensionata), Tatiana Lucarini (operatrice discipline bionaturali), Massimo Mango (tecnico informatico), Lea Miale (insegnante), Donato Nolè (ispettore di Polizia penitenziaria), Cinzia Paradiso (collaboratrice scolastica), Pietro Picardi (commerciante), Lorenzo Pollastri (tecnico chimico tintore), Nicolò Sanesi (laureato in lettere moderne), Marjo Sharka (operaio), Marco Sinisgalli (operaio), Massimo Belardi (podcaster) e Alessandro Bonacchi (artigiano e IT manager tecnico informatico). Il 24 aprile alle 18 sarà inaugurato il comitato elettorale in via Garibaldi 35 che resterà operativo tutti i giorni. Sarà presente Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italia. Inoltre il 30 aprile, sempre presso il comitato elettorale, ci sarà la presentazione alla città di tutti i candidati con la presenza di Lorenzo Falchi, capogruppo Alleanza Verdi Sinistra in consiglio regionale.