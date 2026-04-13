“Prato Wine 2026”: dal 17 al 20 aprile il meglio dell’Italia vitivinicola sbarca a Palazzo Vaj nel centro storico della città

PRATO – Il viaggio nel mondo del gusto riparte. Dopo il successo delle passate edizioni, il “Prato Wine 2026” taglia il traguardo della sua quarta edizione con una veste profondamente rinnovata. Dal 17 al 20 aprile, la manifestazione si sposta in una delle cornici più prestigiose della città: lo storico Palazzo Vaj, in via Pugliesi, nel cuore pulsante del centro storico pratese. L’evento, che consolida il suo legame con il territorio, è realizzato in stretta collaborazione con Confartigianato Imprese Prato, Fisar Prato, Confesercenti Prato e Confcommercio Pistoia e Prato.

Quello dei prossimi giorni si preannuncia quindi come un viaggio da nord a sud, grazie alla presenza di cantine provenienti da tutta Italia. Un’occasione unica per compiere un vero tour enologico della Penisola restando nel cuore di Prato, scoprendo le sfumature dai vitigni autoctoni più rari alle etichette più blasonate. La grande rivoluzione di quest’anno riguarda l’accessibilità: per la prima volta, i visitatori avranno l’opportunità di acquistare le etichette degustate direttamente in loco a “prezzo di fiera”. Un vantaggio esclusivo per portarsi a casa le eccellenze del panorama vitivinicolo nazionale e dei distillati a condizioni agevolate, difficilmente reperibili altrove. Resta confermata l’apprezzatissima formula d’ingresso: con un unico biglietto, i partecipanti avranno accesso a degustazioni illimitate, potendo scoprire oltre 100 etichette raccontate dai sommelier Fisar e dai produttori stessi.

Il festival accompagnerà la città per quattro giorni con i seguenti orari: venerdì 17 aprile dalle 18 alle 24, sabato 18 aprile dalle 15 alle 23, domenica 19 aprile dalle 12 alle 22, lunedì 20 aprile (Giornata HoReCa) dalle 11 alle 17 (sessione dedicata esclusivamente a ristoratori e addetti ai lavori). Non solo vino perché Palazzo Vaj ospiterà anche stand gastronomici d’eccellenza. L’esperienza sensoriale sarà completata dai sapori del territorio, con un risalto particolare ai dolci della tradizione creati dai maestri pasticceri pratesi di Confartigianato Imprese Prato. Il festival esplora inoltre nuove dimensioni dell’eleganza con uno spazio esclusivo dedicato al connubio tra benessere e vino. Grazie alla cura di Rebecca Madou, i visitatori potranno partecipare a sessioni dove il Pilates e il movimento consapevole incontrano la degustazione. Un’esperienza sensoriale unica, pensata per chi desidera unire l’armonia del corpo alla scoperta dei profumi del calice, in un’atmosfera di raffinato equilibrio. Ingresso: 15 euro (con calice e degustazioni illimitate incluse), prevendita disponibile sul circuito TicketOne (prezzo base+diritti di prevendita), acquisto disponibile direttamente all’ingresso di Palazzo Vaj.