Premio “Atleta dell’anno”: ecco chi sono i vincitori dell’edizione 2020 per i veterani dello sport

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Dal 1989 la Presidenza Nazionale dell´Unione Nazionale Veterani dello Sport ha stabilito che al campione dell´anno di ogni sezione venga attribuita la medaglia UNVS e che tutte le sezioni interessate ne possono fare richiesta alla Presidenza Nazionale. Da qui la sezione “Fulvio Nesti e Egisto Pandolfini” (atleti azzurri) delle Signe, costituita nel 2019 da subito e in conformità al regolamento nazionale dell’UNVS, ha istituito anche nella propria sezione e territorio di riferimento il premio “Atleta dell’anno”.

Il comitato promotore del premio, presieduto da Gianni Taccetti e coadiuvato dal presidente di sezione Leandro Becagli e con i componenti Stefano Nistri, Gian Luca Migliorini, Paolo Moretti e Giuseppe Pandolfini, ha reso noto i nominativi che lo riceveranno. Tutti i premi vengono assegnati ad atleti o atlete e società del territorio dei Comuni di Signa o Lastra a Signa o comunque di area territoriale di riferimento della sezione, nati o residenti in questo territorio, anche se gareggianti per associazioni di zone differenti. La manifestazione pubblica, come da calendario regionale UNVS Toscana, si svolgerà venerdi 2 ottobre presso lo Spedale di Sant’Antonio a Lastra a Signa e la serata sarà inoltre allietata dall’inaugurazione della mostra fotografica “Campioni nella memoria”.

Questi i nominativi: premio nazionale atleta dell’anno UNVS ad atleta in attività a Viola Lallo, di Lastra a Signa, azzurra di Karate 3′ Dan, gareggia per il Cs Carabinieri Roma.

Premio giovane emergente ad atleta che non superi i 18 anni a Lorenzo Vegni, campione regionale di nuoto, di Malmantile, che gareggia per H.Sport Campi Bisenzio.

Premio all’associazione sportiva del territorio ai Lancers Baseball Lastra a Signa, neopromossi in A2.

Premio veterano sportivo del territorio delle Signe a Piero Gonfiantini, di Signa, vecchia gloria viola, ex calciatore di Fiorentina, Pisa e Signa.

Infine, sarà assegnato un riconoscimento anche a Floro Corsinovi, di Signa, ex direttore sportivo, nel mondo del ciclismo, di Franco Bitossi, quando gareggiava, giovanissimo nell’Us Arno di Porto di Mezzo e successivamente dirigente del Gs Mobili Lama.