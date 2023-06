Premio Luzi 2023, grande successo per l’appuntamento dedicato alle scuole del territorio. Tutti i nomi dei premiati

SIGNA – Un grande successo per la trentesima edizione del premio Luzi che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone fra famiglie e ragazzi delle scuole. Presenti numerosi Autorità fra cui il sindaco Giampiero Fossi, rappresentanti dell’amministrazione comunale, i Carabinieri di Signa. “E’ sempre una serata di grande emozione, – ha detto il sindaco Fossi – un momento in cui si celebra la creatività e la fantasia dei ragazzi. Anche quest’anno i ragazzi delle nostre scuole si sono cimentati in uno dei più prestigiosi concorsi letterari riservati ai giovani della piana fiorentina ed hanno prodotto opere belle e significative”.

Tanti i premiati per le sezioni in gara. Per la sezione Racconto – scuola primaria vincono il terzo premio ex-aequo Francesco Farsetti con “Viola” e Ginevra Fibbi con “Il giallo della Leonardo da Vinci”; al secondo posto ex-aequo Sophia Ciletti con “Il coraggio di Anarah” e Teresa Nesti con “Il cancro”; medaglia d’oro per Lapo Bellucci con “A mia sorella”. Per la sezione Racconto – scuola secondaria il primo premio va a Karina Manathuruthy con “La storia di una ragazza immigrata”; al secondo posto pari merito per “Il gladiatore” di Flavio Neri e “Il primo giorno di scuola” di Anna Mazzoni; terzo posto pari merito per Elettra Turrini con”Occhi dorati” e “La mia divina commedia” di Allegra Tavolucci.

I premiati per la sezione speciale Fumetto – scuola primaria, quest’anno dedicata al tema del cyberbullismo: vince l’oro per la categoria “Bullo non è bello” Irene Sofia Baglioni; secondo posto per Lorenzo Anedda, Matteo Gurrera e Tommaso Uccellieri; medaglia d’argento per Camilla Marini, Sebua Giorgi, Luna Hu, Lapo Bellucci e Gabriele Spinelli. Per la scuola secondaria, invece, salgono sul podio Luca Marretti che conquista il terzo posto; Giulia Puddu, Agata Pucci e Amas Kamal al secondo posto; Maria Francesca Oliviero sul gradino più alto.

Per la sezione Recitazione individuale o piccolo gruppo – scuola primaria: pari merito al terzo posto Sirine Dziri e Sofia Calonaci con “Non posso” (di S. Dziri) e Luisa Botti, Giada Arcaleni e Viola Colella con “Mi chiamo Giancarlo Catino” (monologo di P. Cortellesi); secondo premio per Ginevra Rossellini e Zoe Paoli con “Amicizia è” a pari merito con “Prima di tutto l’uomo” (di Nazim Hikmet) interpretato da Samuele D’Aversa; al primo posto Chiara Tamai con “Sorgente” (di Roberto Piumini). Per la stessa sezione scuola secondaria, terzo posto per Tommaso Vignolini; argento per Ilenia Franciolini; vince Gregorio Redditi.

Per la sezione speciale di poesia in ricordo di Tommaso Maranghi, riservata ai agli studenti dell’Istituto Superiore di Secondo Grado “Anna Maria Enriques Agnoletti” di Campi Bisenzio, vince Margherita Rocchini con “Portami Lassù”. Secondo posto per Giulia Gori con “Quella pesante leggerezza” e terzo posto per “Inganni vani” di Gabriele Rima.

Infine, la sezione Poesia autografa che, per la scuola primaria, ha visto vincitrice Emma Carvelli con “La lettura”; secondo premio per Sophia Ciletti con “Il tempo prezioso” pari merito con “Supereroi” di Sofia Cappello; terzo posto ex-aequo per Adele Palli “Silenzio” e “Arrivano gli immigrati.. curiamoli” di Lorenzo Taccetti. Per la scuola secondaria invece terzo posto pari merito per “Un grido di pace” di Tommaso Nieri e “Speranza” di Alessandro Bertini; secondo posto per Rebecca Novellis con “Nel mondo dei sogni” insieme a “Mi prendo cura di te” di Matilde Martinelli mentre a vincere è Grace Gamba con “Ricordo struggente”. Consegnate anche sei targhe di merito per la sezione Recitazione gruppo di classe.