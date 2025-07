“Prendersi cura dei beni comuni”: i dipendenti di Knorr-Bremse volontari per un giorno in piazza Aldo Moro

CAMPI BISENZIO – Oltre 160 lavoratori di Knorr-Bremse Rail Systems Italia, leader mondiale nei sistemi frenanti e forniture di primo livello di altri sistemi di sicurezza per veicoli ferroviari, sono stati protagonisti di una giornata di attività dedicate alla riqualificazione di piazza Aldo Moro. Alcuni di loro sono arrivati anche dal nuovo sito di Grottaglie, in Puglia, e si sono dedicati a una serie di interventi di riqualificazione dei giochi per i bambini, “oltre a dare – si legge in una nota – una nuova identità al viale delle panchine con “sedute” che favoriscano la convivialità e la lettura, a dare nuova anima al vialetto dei muretti e, infine, a ridare vita alle zone cementificate con la rappresentazione, a terra, di giochi amati tradizionalmente dai bambini quali il labirinto e la campana. Ma si è dato ascolto anche alla voce dei nonni, riqualificando il campo delle bocce, ormai in disuso da anni”.

Knorr-Bremse dedica infatti ogni anno una giornata al volontariato sociale d’impresa, che vuole celebrare il “KB Day”, un’iniziativa di Global Care e Local Care con cui l’azienda “affronta le sfide globali e locali, promuovendo progetti sostenibili che richiedono ingenti investimenti per la loro realizzazione. Promuovendo partnership progettuali strategiche, Knorr-Bremse, attraverso i progetti di Global Care e Local Care, supporta in modo sostenibile le persone fragili nei settori chiave dell’istruzione e dell’accessibilità all’acqua pulita, ai servizi igienici e all’igiene personale, nonché sostiene progetti inerenti la protezione del clima e l’emancipazione femminile. Non a caso, ogni anno circa 900 lavoratori di Knorr-Bremse sostengono con proprie iniziative e con giornate dedicate al volontariato più di 450 progetti di Local Care diffuse in tutto il mondo con una spesa di circa 2,2 milioni di euro”.

“Voglio esprimere, a nome di tutta la comunità di Campi Bisenzio, un sincero ringraziamento ai lavoratori della Knorr-Bremse per l’impegno e la generosità dimostrati, – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – un grazie sentito anche all’azienda che ha scelto il nostro territorio per questa importante iniziativa di volontariato, inserita nel progetto globale di Local Care. Restituire spazi pubblici belli, curati e accessibili ai bambini, agli anziani e a tutta la cittadinanza è un gesto che va ben oltre la semplice manutenzione. Questo è un bellissimo esempio di come si possano costruire, attraverso patti di sussidiarietà, nuove alleanze tra istituzioni, imprese e cittadinanza attiva. Un modo virtuoso e partecipato di prendersi cura dei beni comuni, in cui Campi Bisenzio crede profondamente”.

“Quest’anno sono particolarmente emozionato nell’avere promosso e preso parte a questa iniziativa di riqualificazione e di valorizzazione del territorio di Campi Bisenzio così duramente colpito da eventi climatici avversi – ha aggiunto Simone Mantero, Ceo di Knorr-Bremse Rail Systems Italia – già nei momenti immediatamente successivi all’alluvione del 2023 abbiamp cercato di mitigare gli effetti provocati dall’acqua supportando le famiglie colpite con alcune iniziative di solidarietà che fanno parte del “core” e dei valori aziendali di cui i nostri lavoratori sono testimoni ogni giorno. Avere posto, quest’anno, un’area del Comune di Campi Bisenzio al centro della nostra iniziativa di Local Care, mi rende particolarmente orgoglioso, perché è frutto di una progettualità attenta alle esigenze locali, condivisa con le istituzioni che ci hanno guidato, ispirato e sostenuto nella sua realizzazione. E a chiusura di questa giornata particolare, grande successo ha avuto anche l’Open Day dello stabilimento alle famiglie per celebrare il 35° anniversario dello stabilimento in Italia e i 120 anni del Gruppo Knorr-Bremse”