Presentato il piano di Protezione civile comunale di Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO. Giovedì sera, alle Scuderie Medicee, è stato presentato alla cittadinanza il nuovo piano di Protezione civile comunale adottato dalla giunta a settembre dello scorso anno e votato in consiglio comunale a dicembre 2025. Sono intervenuti il sindaco Riccardo Palandri, il responsabile comunale della Protezione civile Massimo Tamburini, Cecilia Comparini dell’ufficio tecnico che ha lavorato al piano, e Federico Binaglia dell’Anci. Fondamentale, infatti, il supporto che Anci ha dato al Comune per la stesura del nuovo piano di Protezione civile. L’elaborato e gli allegati, parte integrante sono consultabili da tutti i cittadini e si possono scaricare dal sito Internet del Comune di Poggio a Caiano alla sezione “Protezione civile”.

Suddiviso per capitoli, si inizia dall’introduzione, quindi la parte generale dove, per esempio, sono riportate le caratteristiche geomorfologiche e climatiche del territorio e gli scenari di rischio a cominciare dal pericolo alluvione o come quello del ghiaccio, temporali forti oltre a eventi non prevedibili come i terremoti. Si passa poi agli elementi strategici-operativi del piano di protezione civile dove vengono spiegati, fra gli altri punti, come è strutturata l’organizzazione comunale della protezione civile e le aeree di emergenza. Penultimo capitolo il modello di intervento comunale e per finire la cartografia di base e tematica. I relatori hanno spiegato il perché di un nuovo piano di protezione civile dato che si tratta di un obbligo normativo e che la stesura ha avuto una accelerata dopo l’alluvione del 2023.

Uno strumento, quindi, importante per l’amministrazione comunale per operare durante le fase emergenziali e per la popolazione che può informarsi su quali sono i comportamenti da tenere in caso di determinate allerte. Non a caso Federico Binaglia ha invitato le persone a scaricare e controllare la App “CittadinoInformato” dove, nella cartografia tematica, si possono vedere a esempio quelle che sono le aree di attesa della popolazione da utilizzare in caso di particolari emergenze. Proprio sul capitolo informazioni il sindaco Palandri ha ricordato gli strumenti che il Comune mette a disposizione dei cittadini per avvisarli delle varie allerte: il sito internet, i canali social e WhatsApp.

“A breve – dice Palandri – saremo operativi anche con l’’Alert system’, ovvero una telefonata che avviserà gli utenti dell’allerta. Il sistema contatterà tutti i telefoni fissi del Comune di Poggio a Caiano. Per quanto riguarda i numeri cellulari è necessario ottenere l’autorizzazione che dovrà essere richiesta attraverso apposita modulistica che a breve si potrà scaricare dal sito internet del Comune. Stiamo facendo di tutto per informare, praticamente in tempo reale, in modo più capillare possibile la cittadinanza su situazioni di criticità. Sono contento del lavoro svolto per la stesura di questo piano e un grazie più che doveroso va all’Anci e all’ufficio tecnico comunale. E poi un un particolare ringraziamento alle associazioni di volontariato che durante le situazioni di emergenza sono sempre presenti sul territorio e che anche adesso sono qui in sala come la Vab, la Misericordia e la Pubblica Assistenza. Da quando ci siamo insediati uno dei nostri cardini è la sicurezza. E ci muoviamo sempre in questa direzione, cercando risorse e investimenti per migliorare il territorio e renderlo più sicuro”.