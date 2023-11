Presentato il progetto “Casa della natura”

SESTO FIORENTINO – Entra nel vivo il progetto partecipativo “Casa della Natura”, promosso dall’Istituto di Bioeconomia del CNR con il contributo del Comune di Sesto Fiorentino e dell’Autorità Regionale per la Partecipazione. L’iniziativa punta a raccogliere idee per il recupero e la riqualificazione dello spazio verde di RFI situato tra via Paganini e via Donizetti […]

SESTO FIORENTINO – Entra nel vivo il progetto partecipativo “Casa della Natura”, promosso dall’Istituto di Bioeconomia del CNR con il contributo del Comune di Sesto Fiorentino e dell’Autorità Regionale per la Partecipazione.

L’iniziativa punta a raccogliere idee per il recupero e la riqualificazione dello spazio verde di RFI situato tra via Paganini e via Donizetti a Quinto Basso, oggi inutilizzato e affidato in comodato d’uso all’Associazione Gruppo Amici della Natura “Il Binario”.

Sabato 25 novembre si terrà uno degli appuntamenti più importanti tra quelli in programma: a partire dalle 13,45 il Gruppo Amici della Natura, insieme agli scout e al presidio sestese di Libera, accoglierà la cittadinanza per un vero e proprio viaggio alla scoperta di quell’area verde. Nel corso della giornata saranno previsti giochi per bambini e la piantagione di alberi allo scopo di creare un polmone verde in mezzo alla città.

A queste attività si aggiunge il concorso di idee “Uno spazio verde ideale”, rivolto specificamente alle scuole, che fino al 30 novembre possono richiedere di visitare lo spazio verde, con la possibilità di includere attività didattiche sulla biodiversità e sull’importanza dei giardini condotte da esperti in materia.