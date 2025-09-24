Presentazione del libro di Bicchi “Partire è un po’ morire”

SESTO FIORENTINO – “Bentornata Lucciola” è stato il saluto che questa mattina i nuovi gestori della rinata struttura di piazza IV Novembre, Associazione Zera, hanno dato a tutti coloro che erano intervenuti per l’inaugurazione dopo anni di chiusura, della Lucciola. Tantissime persone, tanti sestesi cresciuti negli anni con le attività della ex Polisportiva, hanno attraversato […]
SESTO FIORENTINO – Custodisce il cuore antico dello stretto legame con il territorio e con i cittadini la “nuova Lucciola”. Ripulita e rigenerata, lo storico immobile di piazza IV Novembre mantiene la connessione con il passato, si apre alle esperienze del presente togliendosi di dosso pesanti strutture, mette le basi per la ricostruzione del futuro […]
SESTO FIORENTINO – La sala consiliare, il palazzo comunale e l’immobile di via Fratti saranno dotati di impianto fotovoltaico. L’investimento da parte dell’amministrazione comunale è di 260mila euro in parte finanziate con risorse Pr Fesr 2021-2027 Azione 2.2.1 assegnate attraverso bandi regionali. L’impianto servirà per migliorare le prestazioni energetiche e permetteranno un risparmio all’amministrazione nel […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]