Presentazione del libro di Bicchi “Partire è un po’ morire”

SESTO FIORENTINO – Si terrà domani 25 settembre alle 18 all’Ipercoop di Sesto Fiorentino la presentazione del libro “Partire è un po’ morire. Le inchieste di Costanza Brori giornalista” di Luigi Bicchi. Ne parleranno con l’autore la presidente della sezione soci Coop Sesto e Calenzano Lia Bogliolo e lo scrittore Riccardo Parigi

