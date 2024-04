Prima Signa si presenta agli elettori: “Con Monia Catalano per dire sì alle infrastrutture di cui ha bisogno il Comune”

SIGNA – Presentata oggi a Signa “Prima Signa”, una delle liste nate a sostegno della candidatura a sindaco di Monia Catalano. Insieme a lei l’onorevole Barabotti (Lega), Filippo La Grassa in qualità di commissario di sezione assieme a Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega e infine Luca Scala, capo gruppo della Lega in consiglio comunale, insieme ad altri candidati che faranno parte della lista. “I cittadini di Signa hanno davanti una grande opportunità di cambiamento con Monia Catalano – ha detto Barabotti – e la lista civica presentata oggi racchiude l’esperienza di chi, in questo Comune, è per il “sì” alle infrastrutture”. “Per questo motivo – ha aggiunto Barabotti – verrà organizzato un incontro insieme alla candidata sindaco a Roma per confrontarsi con gli organi competenti sullo sviluppo del ponte a Signa. Catalano è la persona giusta per portare a termine questa opera”. “Ringrazio la Lega per aver aderito a questo progetto, – ha detto Monia Catalano – il simbolo presentato, che vede una donna abbracciare la spiga di grano con amore, come fosse un figlio, rappresenta l’animo con il quale affrontiamo questo impegno verso i cittadini”.