Primarie Pd, ecco dove si può votare a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Si svolgeranno domenica 26 febbraio le primarie per la scelta del segretario nazionale del Partito Democratico e per quella del segretario regionale. Un congresso costituente e aperto che il Pd di Campi Bisenzio si prepara ad affrontare allestendo quattro seggi in cui sarà possibile votare in base alla propria zona di residenza. Il voto per le primarie aperte si svolgerà dalle 8 alle 20. Ai seggi potranno recarsi, oltre agli iscritti del Pd, anche tutti gli elettori e le elettrici che si riconoscono nel campo del centrosinistra. L’esito del voto deciderà chi sarà il segretario nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein e chi sarà il segretario regionale tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti. Per votare sarà necessario un documento di riconoscimento e un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative. Due seggi saranno allestiti al Circolo Rinascita di piazza Matteucci: il seggio 1 sarà dedicato a chi in occasione delle elezioni vota nelle scuole Matteucci, Marco Polo e Lorenzo il Magnifico, il seggio 2 è per i votanti alla scuola Fra Ristoro e alle scuole di via San Giusto e San Martino. Sarà allestito alla Casa del popolo di San Donnino il seggio per chi vota alla scuola Vamba e al circolo Adelindo Bacci a La Villa il seggio per chi vota alle scuole Salgari e Garibaldi e per chi vota al Rosi. Possono votare tutti i cittadini italiani aventi diritto e, previa registrazione sul sito www.primariepd2023.it entro il 24 febbraio, anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i lavoratori e studenti fuori sede.