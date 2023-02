Primarie Pd, gli assessori Spinelli e Monni a Calenzano per sostenere Elly Schlein

CALENZANO – Mercoledì 22 febbraio alle 18 al Circolo Arci La Vedetta (via Arrighetto da Settimello 20), il comitato Calenzano per Elly Schlein organizza un’iniziativa a sostegno della candidata alla segreteria nazionale per le primarie del 26 febbraio. Saranno presenti gli assessori regionali all’ambiente Monia Monni e al sociale Serena Spinelli. “La presenza dei due assessori sarà l’occasione per poter parlare e confrontarci con i cittadini in vista delle primarie aperte di domenica 26. – si legge in una nota del comitato Elly Schlein Calenzano – Sarà una giornata importante per il nostro Paese perché andremo a scegliere il futuro segretario alla segreteria nazionale e regionale del partito democratico. Sarà un giorno importante perché il nostro partito ha bisogno di un cambiamento radicale, che parte dal basso, “parte da noi” come dice Elly. Dopo le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, deve necessariamente ripartire la rinascita del centrosinistra in Italia e in tutti i territori. Sosteniamo convintamente Elly Schlein alla guida nazionale e Emiliano Fossi alla guida regionale: serve un cambiamento forte e radicale dopo le sconfitte che abbiamo avuto e la crescita preoccupante dell’astensionismo”.