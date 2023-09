Primo giorno di scuola: oltre 7000 gli studenti sestesi

SESTO FIORENTINO – Sono 7063 gli alunni sestesi iscritti nelle scuole del territorio. Del totale degli iscritti 1063 impegnati nelle scuole dell’infanzia, 1902 nelle scuole primarie, 1418 nelle scuole secondarie di primo grado e 2680 in quelle di secondo grado. Rispetto al 2022 la popolazione scolastica cala di 194 unità, con una contrazione più marcata tra gli iscritti alle scuole superiori (-171 iscritti); nelle scuole dell’infanzia gli iscritti in meno sono otto, in quelle primarie 55, mentre le scuole medie vanno in controtendenza e fanno registrare un incremento di 40 unità. Il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore alla scuola Sara Martini hanno visitato alcuni dei plessi dei tre Istituti comprensivi per rivolgere un augurio di buon lavorio a bambini e ragazzi e al personale scolastico.

“Abbiamo davanti un anno di lavoro, di impegno, di studio. Un anno in cui crescere insieme, valorizzando e rafforzando il ruolo della scuola come realtà in cui si formano le nuove generazioni, in cui si affinano gli strumenti necessari per comprendere una realtà sempre più complessa” hanno ricordato il sindaco e l’assessore nel tradizionale messaggio inviato a tutte le scuole. “La scuola – scrivono ancora – è una comunità nella comunità, una piccola ‘città’ da curare, da far crescere, da far vivere affinché la città più grande che la racchiude possa trarre nuova energia per costruire tutti insieme un futuro migliore. La scuola è e deve continuare a essere di tutti e per tutti, luogo di promozione e non di selezione sociale: ‘se si perdono gli ultimi la scuola non è più scuola’, ci ricorda don Lorenzo Milani. A tutti un augurio per un sereno anno scolastico”.