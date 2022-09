Primo giorno di scuola per 1.589 alunni a Calenzano

CALENZANO – Oggi la campanella del primo giorno di scuola per 1.589 alunne e alunni nei plessi di Calenzano. Sono 389 gli iscritti alle scuole dell’infanzia, 736 alla primaria e 464 alla secondaria di primo grado. Di questi 136 le bambine e i bambini che entrano in prima classe della primaria, 152 gli studenti che iniziano […]

CALENZANO – Oggi la campanella del primo giorno di scuola per 1.589 alunne e alunni nei plessi di Calenzano. Sono 389 gli iscritti alle scuole dell’infanzia, 736 alla primaria e 464 alla secondaria di primo grado. Di questi 136 le bambine e i bambini che entrano in prima classe della primaria, 152 gli studenti che iniziano oggi la secondaria di primo grado. Il servizio di trasporto scolastico e il servizio prescuola saranno attivi da lunedì 19 settembre, il servizio di refezione dal 21 settembre con l’entrata in vigore dell’orario scolastico definitivo. Domani, 16 settembre, riparte anche il servizio piedibus, che conta 158 iscritti. Questa mattina il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore all’istruzione Laura Maggi hanno salutato gli alunni all’ingresso dei plessi, per augurare un buon anno scolastico agli studenti, alla dirigente, agli insegnanti e al personale.

“Dopo due anni segnati dalla pandemia che hanno colpito e segnato la vita sociale e soprattutto quella scolastica – hanno dichiarato gli amministratori – quest’anno il ritorno sui banchi mostra degli incoraggianti segnali di normalità come ad esempio la mascherina non più obbligatoria. Ci auguriamo che le relazioni, il confronto, il gruppo classe con i propri docenti riacquistino il ruolo centrale che era venuto meno e che invece è essenziale nella vita comunitaria scolastica. La distribuzione degli alunni nelle classi è stata effettuata in modo da non determinare condizioni di affollamento, così da consentire la buona riuscita della didattica. Preme segnalare, quale ulteriori elemento positivo rispetto agli anni passati, il miglioramento della situazione dei docenti assegnati fin dall’inizio dell’anno scolastico; i posti vacanti nel corpo insegnante, infatti, si sono ridotti sensibilmente ma auspichiamo che siano al più presto coperti dal Ministero per garantire nel più breve tempo possibile la piena funzionalità dell’attività didattica per tutti gli studenti. Un caro saluto e un sincero augurio di buon anno scolastico a tutti, corpo docente, personale ausiliario e famiglie e, in particolare, agli studenti: che sia per tutti loro un anno proficuo, pieno di esperienze, di crescita e di scoperta e valorizzazione dei loro talenti”.

“Tutto il personale intraprende l’anno scolastico – dichiara la dirigente scolastica Cinzia Boschetto – con rinnovato entusiasmo e dinamismo, auspicando che il periodo post-pandemia consenta di realizzare la ricca progettualità della nostra scuola, volta ad elevare le competenze degli studenti e a rinnovare gli ambienti di apprendimento”. La Dirigente ringrazia il Comune per la fruttuosa collaborazione e augura a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo “un meraviglioso viaggio verso il successo formativo, in un clima di serenità, di benessere, di relazioni positive con le famiglie e il territorio”.