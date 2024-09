Primo giorno di scuola per oltre 7mila studenti

SESTO FIORENTINO – Primo giorno di scuola, questa mattina, per 7043 alunne e alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sestesi pubbliche e paritarie. In mattinata l’assessore all’istruzione Sara Martini, accompagnata dal vice-sindaco Claudia Pecchioli, ha visitato la scuola dell’infanzia Lorenzini, la primaria De Amicis e la secondaria di primo grado Pescetti per portare agli alunni, […]

SESTO FIORENTINO – Primo giorno di scuola, questa mattina, per 7043 alunne e alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sestesi pubbliche e paritarie. In mattinata l’assessore all’istruzione Sara Martini, accompagnata dal vice-sindaco Claudia Pecchioli, ha visitato la scuola dell’infanzia Lorenzini, la primaria De Amicis e la secondaria di primo grado Pescetti per portare agli alunni, agli insegnanti e a tutto il personale l’augurio dell’amministrazione comunale per il nuovo anno scolastico.

“Oggi è un giorno importante per tutti gli studenti della nostra città, – dice Martini – a tutti loro voglio rivolgere un grande augurio e dedicare un pensiero speciale a chi inizia un nuovo ciclo di studi. Ringrazio a nome mio e dell’amministrazione comunale i dirigenti scolastici, il corpo docente e tutto il personale scolastico, impegnato ogni giorno per fare delle scuola un luogo in cui stare bene, crescere, prepararsi ad essere cittadine e cittadini di domani. Un ringraziamento particolare agli uffici comunali che in queste settimane hanno lavorato costantemente affinché si potesse cominciare al meglio, a partire dai servizi aggiuntivi come trasporto e pre scuola attivi già da oggi”.

Rispetto al 2023 la popolazione scolastica diminuisce di 20 unità, confermando la tendenza degli ultimi anni. Diminuiscono gli iscritti alle scuole dell’infanzia (-22) e alle secondarie di primo grado (-77), mentre crescono quelli delle primarie (+17) e delle secondarie di secondo grado (+62).

“Come ogni anno, la pausa estiva è il momento per intervenire sugli edifici scolastici per la manutenzione straordinaria e ordinaria, – aggiunge Pecchioli – in questi mesi abbiamo eseguito lavori per oltre 630mila euro, dedicando particolare attenzione alla manutenzione ordinaria e ad alcuni miglioramenti in vari plessi. La programmazione proseguirà nel corso dell’anno, inserendosi nelle pause della didattica e ottimizzando al massimo il calendario. Investire sulle scuole non è soltanto una priorità per la nostra amministrazione, ma anche un grande investimento nella nostra città e nel suo futuro”. Sono stati eseguiti lavori negli edifici scolastici per oltre 630mila euro.