Primo giorno in classe per gli alunni signesi. Il sindaco Fossi: “Non è solo un percorso di studi, ma anche di crescita personale”

SIGNA – In occasione del primo giorno di scuola, il sindaco Giampiero Fossi, accompagnato dalla dirigente scolastica Francesca Bini, ha portato i saluti ai ragazzi della scuola Paoli e della Leonardo da Vinci. “L’inizio della scuola è sempre un momento emozionante che ho vissuto da alunno, da professore e adesso da primo cittadino, – ha detto Fossi – il percorso scolastico a volte può risultare difficile e impegnativo ma si tratta di un viaggio ricco e importante. Non solo studio ma percorso di crescita personale, di amicizie, relazioni sociali: un primo palcoscenico dove ci si mette alla prova ogni giorno. Auguro a tutte le ragazze e i ragazzi che oggi tornano sui banchi di scuola di accogliere con gioia questo nuovo anno, divertirsi ed essere sempre curiosi”.

Lunedì 18 settembre, invece, prenderà avvio anche il trasporto scolastico, “notevolmente potenziato per l’anno educativo 2023/2024”, si legge in una nota, mentre per il servizio di refezione si partirà lunedì 25 settembre. “Tanti gli interventi sulla scuola previsti per l’anno scolastico 2023/2024: abbiamo già sostituito la guaina del tetto alla scuola Don Milani e tinteggiato i locali mensa e stessa cosa alla biblioteca della Leonardo da Vinci, – ha aggiunto il sindaco – abbiamo anche in programma un lavoro importante per la palestra della Da Vinci con interventi sugli infissi e sostituzione del piano palestra che sarà posato nei prossimi mesi. Inoltre, la tinteggiatura delle sedie e un incremento dello scuolabus per garantire il trasporto di tutti i bambini. Un investimento di circa 200.000 euro che abbiamo interamente destinato ai plessi scolastici. A questo, si aggiungono i lavori di miglioramento sismico alla Ciampi di San Mauro che, grazie ai fondi Pnrr, porteranno ad una scuola più sicura e completamente rinnovata”.