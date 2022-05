Primo Maggio. Pic nic alla Torretta di Monte Morello con La Racchetta

SESTO FIORENTINO – Pic nic alla Torretta anticendio oggi 1 maggio promosso da La Racchetta di Sesto Fiorentino. Il pic nic sarà occasione per la raccolta fondi “Salviamo un bosco in più. Un giorno con Pino” e i fondi raccolti saranno impiegati nell’organizzazione di giornate inclusive per persone con disabilità presso alcune sezioni regionali dell’associazione. […]

SESTO FIORENTINO – Pic nic alla Torretta anticendio oggi 1 maggio promosso da La Racchetta di Sesto Fiorentino. Il pic nic sarà occasione per la raccolta fondi “Salviamo un bosco in più. Un giorno con Pino” e i fondi raccolti saranno impiegati nell’organizzazione di giornate inclusive per persone con disabilità presso alcune sezioni regionali dell’associazione.

Anche la sezione di Sesto ha aderito al progetto e saranno piantati alberi (uno per ogni donazione effettuata dai cittadini) in una zona di Monte Morello colpita da un incendio in modo da rigenerare il bosco. Inoltre sono previste attività associative in modo tale che i partecipanti si sentano volontari antincendio e protezione civile. Il tutto sarà accompagnato da momenti conviviali aperti a tutta la cittadinanza così importanti per conoscersi e cementare amicizie. Per partecipare o avere informazioni sul progetto basta telefonare al numero 3208962180.