Primo turno serale della Polizia locale di Signa: il servizio resterà attivo (in via sperimentale) fino a settembre

SIGNA – Buona la prima. Sabato scorso si è svolto il primo turno serale che ha coinvolto tre agenti della Polizia locale di Signa. E’ stato così dato il via al nuovo servizio che rimarrà attivo, in via sperimentale fino a settembre, con la presenza sul territorio della volante della Polizia locale operare dalle 20 alle 24 per intensificare i controlli. Così prima dell’avvio del servizio il sindaco Giampiero Fossi si è recato presso il comando della Polizia locale per ringraziare le prime agente coinvolte. “Mi sento di ringraziare il comandante Fabio Caciolli e tutti i nostri agenti per questo sforzo, che non è comune, e che non è garantito in tutti i territori contermini; tutto ciò rappresenta un primo passo per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini potendo effettuare controllo della viabilità, un maggiore presidio ai numerosi eventi culturali presenti sul territorio durante l’estate, il controllo dei parchi pubblici e quelli inerenti alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti”.

“Durante il primo turno serale – ha spiegato il comandante Caciolli – è stata svolta un’attività a carattere preventivo garantendo una maggiore presenza sul territorio fra le quali la zona del Crocifisso, con un controllo presso l’ampia area verde, via Maromme, poi l’area della stazione, con i controlli ai binari e un’attività di verifica della sicurezza personale per i ragazzi, in attesa dei treni, che attendevano il convoglio per Firenze e poi un controllo a un locale di via Roma, uno stazionamento presso via delle Terrecotte e un pattugliamento nella frazione di San Mauro, in particolare presso piazza don Pollai e piazza Ciampi. Si sono poi svolti dei servizi congiunti con i Carabinieri della stazione di Signa e un controllo in via Cavalcanti, sia nell’area verde del giardino che presso il parcheggio dove era stata segnalata la presenza prolungata di auto non conosciute”.

“Stiamo realizzando – ha aggiunto l’assessore Eleonora Chiavetta – uno dei progetti più importanti mirato a prevenire, controllare e prevenire i fenomeni di disturbo. Con il comandante Caciolli stiamo portando avanti un lavoro sinergico, per rafforzare la fattiva collaborazione, nei limiti delle nostre competenze e per mettere in campo nuovi modelli di azione. La pattuglia serale della Polizia locale continuerà a prestare particolare attenzione sul territorio, ma l’impegno si concentrerà su molteplici fronti per assicurare un’estate il più possibile sicura alla nostra comunità”.