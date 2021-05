Pro Lastra Enrico Caruso: dall’assemblea dei soci nasce il nuovo consiglio. Marco Dini è il presidente

LASTRA A SIGNA – Un nuovo consiglio per la Pro Lastra Enrico Caruso. Questo l’esito dell’assemblea dei soci che si è svolta ieri, sabato 22 maggio, si è svolta presso la sede sociale a Lastra a Signa l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020, il nuovo assetto del consiglio, la votazione per il nuovo statuto e le proposte per il cento anni dalla morte di Enrico Caruso che saranno al centro degli eventi 2021 dell’associazione in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa. La Pro Loco lastrigiana, infatti, costituita nel 1966, aderisce alla Unipli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e opera da sempre nel territorio lastrigiano con eventi culturali, musicali, artistici, sociali e ricreativi, non ultimo il premio nazionale di pittura, le tante serate del salotto letterario e da oltre 40 anni organizza il Premio nazionale Enrico Caruso. “Con l’assemblea 2021 – dice il presidente Marco Dini – riprende l’attività gioco forza rallentata a causa della pandemia e si rivolge a tutta la cittadinanza per aderire all’associazione. Il tesseramento 2021 è aperto e sarà possibile iscriversi come nuovo socio anche per sviluppare settori diversi da quelli fino ad oggi svolti”. Per informazioni, oltre ai canali social della Pro Loco, è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo caruso.prolastra@gmail.com per fissare un appuntamento presso la storica sede in via Armando Diaz, 116 a Lastra a Signa. L’associazione nel 2007 è stata insignita con medaglia del Consiglio Regionale della Toscana per aver contribuito in oltre 40 anni di attività alla promozione della cultura toscana nel mondo. Il consiglio, che resterà in carica fino al 2023, è cosi composto: presidente onorario Mario Del Fante, presidente Marco Dini, vice-presidente Fabio Braccianti, segretario Gian Luca Migliorini, tesoriere Vittorio Russo. Consiglieri: Franca Corti (vice-segretario), Sergio Nannucci (responsabile informatica), Gianni Taccetti (comunicazione), Francesco Bitossi, Alessandro Cei, Giovanni Maria Cappellini, Leonardo Cappellini, Franco Privitera. Consiglieri onorari: Remo Corsani, Luciano Squilloni, Silvano Vannuzzi. Sindaci revisori: Maria Grazia Benelli, Franco Musumeci. Responsabile Scuola Musica: Rodolfo Alessandrini.